Другие новости30 сентября 2022, 17:59 |
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Сьон выставил Балотелли на трансфер спустя месяц после подписания
Скандальный форвард продолжает чудить
30 сентября 2022, 17:59 |
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Швейцарский клуб «Сьон» выставил на трансфер своего форварда Марио Балотелли. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Такое решение клуб принял спустя всего месяц после подписания форварда. Такое решение связано с систематическими нарушениями режима и прогулом тренировок.
На Балотелли уже появился первый претендент. Это итальянский «Кальяри», который выступает в Серии В. 32-летний Балотелли принял участие в двух матча чемпионата Швейцарии в составе «Сьона».
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