Сьон выставил Балотелли на трансфер спустя месяц после подписания

Швейцарский клуб «Сьон» выставил на трансфер своего форварда Марио Балотелли. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Такое решение клуб принял спустя всего месяц после подписания форварда. Такое решение связано с систематическими нарушениями режима и прогулом тренировок.

На Балотелли уже появился первый претендент. Это итальянский «Кальяри», который выступает в Серии В. 32-летний Балотелли принял участие в двух матча чемпионата Швейцарии в составе «Сьона».