ВИДЕО. Пьяного Балотелли вывели из ночного клуба
Скандальный форвард пошел в загул
Марио Балотелли, который в конце августа перешел в швейцарский «Сьон», снова оказался в центре скандала. Он уже несколько дней не появляется на тренировках команды, а официальная версия клуба – проблемы со здоровьем.
При этом в сети появилось видео, которое было снято несколько дней назад. Нетрезвого Балотелли выводили из ночного клуба в Лозанне двое человек. Сообщается, что именно после того случая 32-летний итальянец на тренировках не появлялся.
Balotelli, İsviçre'de bir bar çıkışında iki kişinin desteğiyle zorlukla yürürken görüntülendi.— FootballFanzone (@foootbalfanzone) September 16, 2022
Sergen Yalçın bir konuda da haksız çık be adam. pic.twitter.com/eCieEBjYcB
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