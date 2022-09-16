ВИДЕО. Пьяного Балотелли вывели из ночного клуба

Марио Балотелли, который в конце августа перешел в швейцарский «Сьон», снова оказался в центре скандала. Он уже несколько дней не появляется на тренировках команды, а официальная версия клуба – проблемы со здоровьем.

При этом в сети появилось видео, которое было снято несколько дней назад. Нетрезвого Балотелли выводили из ночного клуба в Лозанне двое человек. Сообщается, что именно после того случая 32-летний итальянец на тренировках не появлялся.