Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Пьяного Балотелли вывели из ночного клуба
Другие новости
16 сентября 2022, 19:23 |
734
2

ВИДЕО. Пьяного Балотелли вывели из ночного клуба

Скандальный форвард пошел в загул

16 сентября 2022, 19:23 |
734
2
ВИДЕО. Пьяного Балотелли вывели из ночного клуба
ФК Сьон. Марио Балотелли

Марио Балотелли, который в конце августа перешел в швейцарский «Сьон», снова оказался в центре скандала. Он уже несколько дней не появляется на тренировках команды, а официальная версия клуба – проблемы со здоровьем.

При этом в сети появилось видео, которое было снято несколько дней назад. Нетрезвого Балотелли выводили из ночного клуба в Лозанне двое человек. Сообщается, что именно после того случая 32-летний итальянец на тренировках не появлялся.

По теме:
ВИДЕО. Луческу и скандалы. За что ненавидят тренера Динамо?
Необидный прокол? Динамо пропустило от АЕКа один из лучших голов тура
ВИДЕО. Нет равных, или Чудо-гол Холанда признан лучшим во 2-м туре ЛЧ
Марио Балотелли Сьон видео
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок донецкого Металлурга стал спортдиром Барселоны
Футбол | 16 сентября 2022, 17:27 2
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок донецкого Металлурга стал спортдиром Барселоны
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок донецкого Металлурга стал спортдиром Барселоны

До этого Йорди Кройф выполнял в клубе функции директора международного направления футбола

Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Баскетбол | 16 сентября 2022, 18:10 21
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты

Турнир проходит с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах Европы

Сборная Украины начинает сбор в Варшаве
Футбол | 16.09.2022, 11:47
Сборная Украины начинает сбор в Варшаве
Сборная Украины начинает сбор в Варшаве
Аполлон – Днепр-1 – 1:3. Бенефис Довбика. Видео голов и обзор матча
Футбол | 15.09.2022, 22:15
Аполлон – Днепр-1 – 1:3. Бенефис Довбика. Видео голов и обзор матча
Аполлон – Днепр-1 – 1:3. Бенефис Довбика. Видео голов и обзор матча
Александр УСИК: «Фьюри лишает фанов исторического боя. Его вина, не моя»
Бокс | 15.09.2022, 21:13
Александр УСИК: «Фьюри лишает фанов исторического боя. Его вина, не моя»
Александр УСИК: «Фьюри лишает фанов исторического боя. Его вина, не моя»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Вова Бок
красава!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В плей-офф с 1-го места. Украина разгромила Англию на ЧМ и выиграла группу
В плей-офф с 1-го места. Украина разгромила Англию на ЧМ и выиграла группу
16.09.2022, 12:55 5
Другие виды
Динамо – АЕК Ларнака – 0:1. Безвольное поражение. Видео гола и обзор матча
Динамо – АЕК Ларнака – 0:1. Безвольное поражение. Видео гола и обзор матча
15.09.2022, 23:59 5
Футбол
Минус Зинченко. Игрок не поможет сборной в матчах Лиги наций
Минус Зинченко. Игрок не поможет сборной в матчах Лиги наций
16.09.2022, 09:52 5
Футбол
ФОТО. Очаровательная Магучих прошлась по подиуму в США с украинским флагом
ФОТО. Очаровательная Магучих прошлась по подиуму в США с украинским флагом
15.09.2022, 12:59 4
Другие виды
Деонтей УАЙЛДЕР: «Промоутеры создали Джошуа. Купили ему пояса, Олимпиаду»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Промоутеры создали Джошуа. Купили ему пояса, Олимпиаду»
14.09.2022, 16:49
Бокс
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
14.09.2022, 21:00 6
Другие виды
Порядковый номер – 1000001. Почему у Шведа не получилось заиграть в Селтике
Порядковый номер – 1000001. Почему у Шведа не получилось заиграть в Селтике
14.09.2022, 17:21 3
Футбол
Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
15.09.2022, 11:19 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности