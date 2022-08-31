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  4. Клуб Ракицкого продал скандального Балотелли в Швейцарию
Турция
31 августа 2022, 22:22 |
835
0

Клуб Ракицкого продал скандального Балотелли в Швейцарию

«Супер Марио» продолжит карьеру в «Сьоне»

31 августа 2022, 22:22 |
835
0
Клуб Ракицкого продал скандального Балотелли в Швейцарию
ФК Сьон

32-летний центрфорвард «Адана Демирспор» Марио Балотелли продолжит карьеру в Швейцарии.

Итальянец подписал двухлетний контракт со «Сьоном».

О сумме сделки стороны не сообщают, но, по неофициальным данным, она составила порядка 2,6 миллионов евро.

Марио Балотелли перешел в «Адана Демирспор» свободным агентом летом минувшего года. В турецкой Суперлиге-2021/22 форвард провел 31 матч, в которых отличился 18 забитыми мячами.

Примечательно, что несколько дней назад Балотелли угодил в очередной скандал. На этот раз форвард поскандалил и потолкался с главным тренером «Адана Демирспор» Винченцо Монтеллой.

Напомним, с лета нынешнего года за «Адана Демирспор» выступает украинский центрбек Ярослав Ракицкий.

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Марио Балотелли Сьон Адана Демирспор трансферы Ярослав Ракицкий
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Источник ФК Сьон
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