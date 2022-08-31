Клуб Ракицкого продал скандального Балотелли в Швейцарию

32-летний центрфорвард «Адана Демирспор» Марио Балотелли продолжит карьеру в Швейцарии.

Итальянец подписал двухлетний контракт со «Сьоном».

О сумме сделки стороны не сообщают, но, по неофициальным данным, она составила порядка 2,6 миллионов евро.

🔴 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘́ 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟



La saga de l’été a connu un dénouement favorable au FC Sion avec la signature de 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗕𝗮𝗹𝗼𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶 ! 🤩



Communiqué officiel ⤵️#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 — FC Sion (@FCSion) August 31, 2022

𝗕𝗜𝗘𝗡𝗩𝗘𝗡𝗨𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗜𝗢 ❤️🤍



L'attaquant italien rejoint le FC Sion pour les 2️⃣ prochaines saisons ! 🔥#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 pic.twitter.com/xPOj7wSnH3 — FC Sion (@FCSion) August 31, 2022

Марио Балотелли перешел в «Адана Демирспор» свободным агентом летом минувшего года. В турецкой Суперлиге-2021/22 форвард провел 31 матч, в которых отличился 18 забитыми мячами.

Примечательно, что несколько дней назад Балотелли угодил в очередной скандал. На этот раз форвард поскандалил и потолкался с главным тренером «Адана Демирспор» Винченцо Монтеллой.

Напомним, с лета нынешнего года за «Адана Демирспор» выступает украинский центрбек Ярослав Ракицкий.