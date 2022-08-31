Клуб Ракицкого продал скандального Балотелли в Швейцарию
«Супер Марио» продолжит карьеру в «Сьоне»
32-летний центрфорвард «Адана Демирспор» Марио Балотелли продолжит карьеру в Швейцарии.
Итальянец подписал двухлетний контракт со «Сьоном».
О сумме сделки стороны не сообщают, но, по неофициальным данным, она составила порядка 2,6 миллионов евро.
🔴 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗜𝗤𝗨𝗘́ 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟— FC Sion (@FCSion) August 31, 2022
La saga de l’été a connu un dénouement favorable au FC Sion avec la signature de 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗕𝗮𝗹𝗼𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶 ! 🤩
Communiqué officiel ⤵️#FCSion #TousEnsemble❤️🤍
𝗕𝗜𝗘𝗡𝗩𝗘𝗡𝗨𝗘 𝗠𝗔𝗥𝗜𝗢 ❤️🤍— FC Sion (@FCSion) August 31, 2022
L'attaquant italien rejoint le FC Sion pour les 2️⃣ prochaines saisons ! 🔥#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 pic.twitter.com/xPOj7wSnH3
Марио Балотелли перешел в «Адана Демирспор» свободным агентом летом минувшего года. В турецкой Суперлиге-2021/22 форвард провел 31 матч, в которых отличился 18 забитыми мячами.
Примечательно, что несколько дней назад Балотелли угодил в очередной скандал. На этот раз форвард поскандалил и потолкался с главным тренером «Адана Демирспор» Винченцо Монтеллой.
Напомним, с лета нынешнего года за «Адана Демирспор» выступает украинский центрбек Ярослав Ракицкий.
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