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  4. Отец Холанда: «Реал был третьим выбором Эрлинга»
Англия
30 сентября 2022, 16:28 |
676
0

Отец Холанда: «Реал был третьим выбором Эрлинга»

Приоритетом для форварда был «Манчестер Сити»

30 сентября 2022, 16:28 |
676
0
Отец Холанда: «Реал был третьим выбором Эрлинга»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Отец Эрлинга Холанда Альф-Инге рассказал о том, как его сын летом выбирал себе новый клуб:

«Мы поставили «Манчестер Сити» с сыном на первое место в нашем списке. Вторую позицию занимала «Бавария». «Реал» был третьим, а «ПСЖ» - четвертым.

Еще мы рассматривали возможность перехода в другие английские клубы, тоже играющие на высоком уровне. Не буду молчать – это «Ливерпуль» и «Челси». А еще была «Барселона». Все эти клубы играют примерно на одном уровне».

Ранее сообщалось о том, что «Реал» планирует подписать Холанда в 2024 году.

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Источник Marca
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