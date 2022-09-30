Отец Холанда: «Реал был третьим выбором Эрлинга»

Отец Эрлинга Холанда Альф-Инге рассказал о том, как его сын летом выбирал себе новый клуб:

«Мы поставили «Манчестер Сити» с сыном на первое место в нашем списке. Вторую позицию занимала «Бавария». «Реал» был третьим, а «ПСЖ» - четвертым.

Еще мы рассматривали возможность перехода в другие английские клубы, тоже играющие на высоком уровне. Не буду молчать – это «Ливерпуль» и «Челси». А еще была «Барселона». Все эти клубы играют примерно на одном уровне».

Ранее сообщалось о том, что «Реал» планирует подписать Холанда в 2024 году.