Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известен размер зарплатной ведомости Барселоны
Испания
30 сентября 2022, 15:47 | Обновлено 30 сентября 2022, 15:59
704
0

Известен размер зарплатной ведомости Барселоны

Счет идет на сотни миллионов евро

30 сентября 2022, 15:47 | Обновлено 30 сентября 2022, 15:59
704
0
Известен размер зарплатной ведомости Барселоны
ФК Барселона

Согласно финансовому отчету «Барселоны», зарплатная ведомость клуба в этом сезоне составляет 656 млн евро.

Сообщается, что Ла Лига разрешила «сине-гранатовым» тратить на зарплаты именно такую сумму.

В сравнении с предыдущим сезоном-2021/2022, зарплатная ведомость «блауграны» нынче выросла на 138 млн евро.

Источник утверждает, что нынешние 656 млн евро – это второй показатель в истории «Барселоны» по размеру зарплатной ведомости. Больше у «сине-гранатовых» было лишь в сезоне-2018/2019, когда они тратили на зарплаты 671 млн евро.

При этом 656 млн евро является вторым показателем в истории клуба по размеру зарплатной ведомости. Больше она была лишь в сезоне-2018/19, когда каталонцы тратили на зарплаты 671 млн евро.

Ранее стало известно, что «Барселона» имеет большой долг перед «Манчестер Сити» за переход Феррана Торреса.

По теме:
Отец Холанда: «Реал был третьим выбором Эрлинга»
Барселона имеет большой долг перед Манчестер Сити за переход Торреса
Барселона хочет продлить контракт с Дембеле
Барселона чемпионат Испании по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Catalunya Ràdio
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Катар купил право провести ЧМ? Президент ПСЖ оказался замешан в скандал
Футбол | 30 сентября 2022, 10:15 11
Катар купил право провести ЧМ? Президент ПСЖ оказался замешан в скандал
Катар купил право провести ЧМ? Президент ПСЖ оказался замешан в скандал

Нассер Аль-Хелаифи фигурирует в деле о похищении людей и вымогательстве

ВИДЕО. Украинский гигант за минуту потушил свет бразильцу и вышел в финал
MMA | 29 сентября 2022, 18:00 0
ВИДЕО. Украинский гигант за минуту потушил свет бразильцу и вышел в финал
ВИДЕО. Украинский гигант за минуту потушил свет бразильцу и вышел в финал

Роман Крыкля на шоу ONE 161 мощнейшими ударами уложил Гуто Иносенте

Дмитрий ДЖУЛАЙ: «Не настроен оптимистично по поводу выбора тренера сборной»
Футбол | 30.09.2022, 13:31
Дмитрий ДЖУЛАЙ: «Не настроен оптимистично по поводу выбора тренера сборной»
Дмитрий ДЖУЛАЙ: «Не настроен оптимистично по поводу выбора тренера сборной»
ВИДЕО. Слова Антонио Конте перед матчем Арсенал – Тоттенхэм
Футбол | 30.09.2022, 11:22
ВИДЕО. Слова Антонио Конте перед матчем Арсенал – Тоттенхэм
ВИДЕО. Слова Антонио Конте перед матчем Арсенал – Тоттенхэм
Топ-10 вратарей киевского Динамо всех времен
Футбол | 29.09.2022, 18:26
Топ-10 вратарей киевского Динамо всех времен
Топ-10 вратарей киевского Динамо всех времен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Николай ВАЛУЕВ: «На следующей неделе я поеду обязательно в военкомат»
Николай ВАЛУЕВ: «На следующей неделе я поеду обязательно в военкомат»
29.09.2022, 14:09 21
Бокс
Экс-футболисты из россии получили повестки из военкоматов и подали жалобу
Экс-футболисты из россии получили повестки из военкоматов и подали жалобу
28.09.2022, 21:18 5
Футбол
Источник: Ребров — приоритет для УАФ, но снова проблемы с Аль-Айном
Источник: Ребров — приоритет для УАФ, но снова проблемы с Аль-Айном
28.09.2022, 17:30 4
Футбол
ВИДЕО. Жесткая стычка теннисистов после матча на турнире во Франции
ВИДЕО. Жесткая стычка теннисистов после матча на турнире во Франции
29.09.2022, 22:25
Теннис
Cборная Украины U-21 при жеребьевке Евро-2023 будет в четвертой корзине
Cборная Украины U-21 при жеребьевке Евро-2023 будет в четвертой корзине
30.09.2022, 00:05 1
Футбол
Відбудеться вебінар-презентація сайту Національної платформи доброчесності
Відбудеться вебінар-презентація сайту Національної платформи доброчесності
28.09.2022, 18:01
Другие виды
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
30.09.2022, 12:00 4
Баскетбол
Какая зарплата у Реброва, и может ли он возглавить Динамо?
Какая зарплата у Реброва, и может ли он возглавить Динамо?
28.09.2022, 20:59 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности