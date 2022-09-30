Известен размер зарплатной ведомости Барселоны

Согласно финансовому отчету «Барселоны», зарплатная ведомость клуба в этом сезоне составляет 656 млн евро.

Сообщается, что Ла Лига разрешила «сине-гранатовым» тратить на зарплаты именно такую сумму.

В сравнении с предыдущим сезоном-2021/2022, зарплатная ведомость «блауграны» нынче выросла на 138 млн евро.

Источник утверждает, что нынешние 656 млн евро – это второй показатель в истории «Барселоны» по размеру зарплатной ведомости. Больше у «сине-гранатовых» было лишь в сезоне-2018/2019, когда они тратили на зарплаты 671 млн евро.

При этом 656 млн евро является вторым показателем в истории клуба по размеру зарплатной ведомости. Больше она была лишь в сезоне-2018/19, когда каталонцы тратили на зарплаты 671 млн евро.

Ранее стало известно, что «Барселона» имеет большой долг перед «Манчестер Сити» за переход Феррана Торреса.