Барселона имеет большой долг перед Манчестер Сити за переход Торреса

«Барселона» на данный момент далека от полного расчета с «Манчестер Сити» по трансферу Феррана Торреса, который состоялся зимой этого года. Сообщается, что «сине-гранатовые» из оговоренной суммы в 55 млн евро заплатили англичанам лишь 3 млн.

Это был первый транш «Барселоны» за покупку вингера. Других оплат каталонский клуб больше не делал. Данная информация имеется в финансовом отчете «Барселоны».

В нынешнем сезоне 22-летний испанец Ферран Торрес провел семь матчей за «блауграну», забил один гол, сделал 1 ассист. «Барселона» в таблице Примеры занимает 2 место, имея 16 очков после 6 туров.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет продлить контракт с Усманом Дембеле.