Барселона хочет продлить контракт с Дембеле

Каталонская «Барселона» собирается вновь предложить Усману Дембеле новое соглашение.

Текущий договор, рассчитанный до 2024 года, был подписан всего два с половиной месяца назад, однако в каталонском клубе настолько впечатлены игрой 25-летнего француза, что готовы снова предложить ему обновленный контракт.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет решить данный вопрос как можно быстрее. Сам игрок уже наслышан о намерениях руководства.

Усман Дембеле отыграл восемь матчей в нынешнем сезоне, дважды поразив чужие ворота и четырежды ассистировав товарищам по команде.