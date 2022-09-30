Барселона хочет продлить контракт с Дембеле
В каталонском клубе впечатлены игрой 25-летнего француза
Каталонская «Барселона» собирается вновь предложить Усману Дембеле новое соглашение.
Текущий договор, рассчитанный до 2024 года, был подписан всего два с половиной месяца назад, однако в каталонском клубе настолько впечатлены игрой 25-летнего француза, что готовы снова предложить ему обновленный контракт.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет решить данный вопрос как можно быстрее. Сам игрок уже наслышан о намерениях руководства.
Усман Дембеле отыграл восемь матчей в нынешнем сезоне, дважды поразив чужие ворота и четырежды ассистировав товарищам по команде.
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