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Испания
30 сентября 2022, 08:43 | Обновлено 30 сентября 2022, 08:52
114
0

Барселона хочет продлить контракт с Дембеле

В каталонском клубе впечатлены игрой 25-летнего француза

30 сентября 2022, 08:43 | Обновлено 30 сентября 2022, 08:52
114
0
Барселона хочет продлить контракт с Дембеле
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Каталонская «Барселона» собирается вновь предложить Усману Дембеле новое соглашение.

Текущий договор, рассчитанный до 2024 года, был подписан всего два с половиной месяца назад, однако в каталонском клубе настолько впечатлены игрой 25-летнего француза, что готовы снова предложить ему обновленный контракт.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет решить данный вопрос как можно быстрее. Сам игрок уже наслышан о намерениях руководства.

Усман Дембеле отыграл восемь матчей в нынешнем сезоне, дважды поразив чужие ворота и четырежды ассистировав товарищам по команде.

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Источник Marca
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