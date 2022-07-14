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Испания
14 июля 2022, 13:02 | Обновлено 14 июля 2022, 13:06
262
0

ОФИЦИАЛЬНО. Дембеле продлил контракт с Барселоной

Вингер останется в клубе еще на два года

14 июля 2022, 13:02 | Обновлено 14 июля 2022, 13:06
262
0
ОФИЦИАЛЬНО. Дембеле продлил контракт с Барселоной
ФК Барселона

«Барселона» официально сообщила о подписании нового контракта с Усманом Дембеле. Соглашение рассчитано на два года – до лета 2024 года.

Предыдущий контракт истек в конце июня. Фактически две недели Дембеле находился в статусе свободного агента.

Дембеле выступает за «Барселону» с лета 2017 года. В прошлом сезоне на счету 25-летнего француза 2 гола и 13 ассистов в 32 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

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Источник ФК Барселона
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