ОФИЦИАЛЬНО. Дембеле продлил контракт с Барселоной

«Барселона» официально сообщила о подписании нового контракта с Усманом Дембеле. Соглашение рассчитано на два года – до лета 2024 года.

Предыдущий контракт истек в конце июня. Фактически две недели Дембеле находился в статусе свободного агента.

Дембеле выступает за «Барселону» с лета 2017 года. В прошлом сезоне на счету 25-летнего француза 2 гола и 13 ассистов в 32 матчах за «Барселону» во всех турнирах.