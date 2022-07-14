Испания14 июля 2022, 13:02 | Обновлено 14 июля 2022, 13:06
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ОФИЦИАЛЬНО. Дембеле продлил контракт с Барселоной
Вингер останется в клубе еще на два года
14 июля 2022, 13:02 | Обновлено 14 июля 2022, 13:06
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«Барселона» официально сообщила о подписании нового контракта с Усманом Дембеле. Соглашение рассчитано на два года – до лета 2024 года.
Предыдущий контракт истек в конце июня. Фактически две недели Дембеле находился в статусе свободного агента.
Дембеле выступает за «Барселону» с лета 2017 года. В прошлом сезоне на счету 25-летнего француза 2 гола и 13 ассистов в 32 матчах за «Барселону» во всех турнирах.
2̵0̵2̵2̵— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 14, 2022
2024
𝐍𝐎𝐖, 𝐘𝐄𝐒! pic.twitter.com/Exv7olDDwc
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