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Англия
30 сентября 2022, 15:14 | Обновлено 30 сентября 2022, 15:23
96
0

Тен Хаг стал лучшим тренером сентября в чемпионате Англии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» удостоен признания

30 сентября 2022, 15:14 | Обновлено 30 сентября 2022, 15:23
96
0
Тен Хаг стал лучшим тренером сентября в чемпионате Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

52-летний нидерландец Эрик тен Хаг признан лучшим тренером сентября в английской Премьер-лиге. В голосовании, которое проводила АПЛ, тен Хаг опередил Антонио Конте из «Тоттенхэма» и Гари О’Нила из «Борнмута».

Тен Хаг стал лишь вторым тренером в истории «Манчестер Юнайтед», который смог выиграть данный приз после легендарного Сэра Алекса Фергюсона. Обладателем награды в феврале 2019 года становился Уле-Гуннар Сульшер.

Как известно, Эрик тен Хаг руководит «Манчестер Юнайтед» с лета этого года. До этого нидерландец работал в «Аяксе».

«Манчестер Юнайтед» в таблице АПЛ сейчас занимает пятое место, имея 12 очков после шести матчей.

Ранее стало известно, что лучшим игроком АПЛ по итогам сентября стал нападающий манкунианцев Маркус Рашфорд.

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Английская Премьер-лига Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед
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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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