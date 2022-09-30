Тен Хаг стал лучшим тренером сентября в чемпионате Англии
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» удостоен признания
52-летний нидерландец Эрик тен Хаг признан лучшим тренером сентября в английской Премьер-лиге. В голосовании, которое проводила АПЛ, тен Хаг опередил Антонио Конте из «Тоттенхэма» и Гари О’Нила из «Борнмута».
Тен Хаг стал лишь вторым тренером в истории «Манчестер Юнайтед», который смог выиграть данный приз после легендарного Сэра Алекса Фергюсона. Обладателем награды в феврале 2019 года становился Уле-Гуннар Сульшер.
Как известно, Эрик тен Хаг руководит «Манчестер Юнайтед» с лета этого года. До этого нидерландец работал в «Аяксе».
«Манчестер Юнайтед» в таблице АПЛ сейчас занимает пятое место, имея 12 очков после шести матчей.
Ранее стало известно, что лучшим игроком АПЛ по итогам сентября стал нападающий манкунианцев Маркус Рашфорд.
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