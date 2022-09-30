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Англия
30 сентября 2022, 14:10 | Обновлено 30 сентября 2022, 14:31
272
0

Нападающий Манчестер Юнайтед Рашфорд получил почетное признание в АПЛ

Англичанин отмечен по итогам сентября

30 сентября 2022, 14:10 | Обновлено 30 сентября 2022, 14:31
272
0
Нападающий Манчестер Юнайтед Рашфорд получил почетное признание в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рашфорд

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд стал лучшим игроком сентября в чемпионате Англии.

24-летний игрок сборной Англии в двух сентябрьских поединках забил два гола и сделал два ассиста.

В карьере Рашфорда данное признание второе в истории. Ранее он получал эту награду в январе 2019 года.

На победу также претендовали Филип Биллинг («Борнмут»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Алекс Ивоби («Эвертон») и Джейкоб Рэмси («Астон Вилла»).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» присмотрел в ПСВ замену Криштиану Роналду.

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Источник Premier League
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