Нападающий Манчестер Юнайтед Рашфорд получил почетное признание в АПЛ
Англичанин отмечен по итогам сентября
Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд стал лучшим игроком сентября в чемпионате Англии.
24-летний игрок сборной Англии в двух сентябрьских поединках забил два гола и сделал два ассиста.
В карьере Рашфорда данное признание второе в истории. Ранее он получал эту награду в январе 2019 года.
На победу также претендовали Филип Биллинг («Борнмут»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Алекс Ивоби («Эвертон») и Джейкоб Рэмси («Астон Вилла»).
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» присмотрел в ПСВ замену Криштиану Роналду.
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