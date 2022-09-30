Нападающий Манчестер Юнайтед Рашфорд получил почетное признание в АПЛ

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд стал лучшим игроком сентября в чемпионате Англии.

24-летний игрок сборной Англии в двух сентябрьских поединках забил два гола и сделал два ассиста.

В карьере Рашфорда данное признание второе в истории. Ранее он получал эту награду в январе 2019 года.

На победу также претендовали Филип Биллинг («Борнмут»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Алекс Ивоби («Эвертон») и Джейкоб Рэмси («Астон Вилла»).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» присмотрел в ПСВ замену Криштиану Роналду.