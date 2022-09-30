Юрий МОРОЗ: «Благодарю клубы, что сохранили игроков»

Во время сбора юношеская сборная Украины U-17 провела два спарринга – против «Александрии» (0:4) и «Колоса» U-19 (3:1).

«Все прошло нормально. Все то, что было запланировано, команда выполнила как в тренировочном процессе, так и в том, что касается теории. Мы провели две контрольные игры, познакомились с ребятами поближе. Поговорили о требованиях к футболистам сборной.

Некоторых исполнителей я практически не видел, поскольку не все имеют игровую практику. Опять же мы больше знакомились, смотрели, как они реагируют на изменения по ходу матчей. Поэтому проведенные спарринги были очень полезны – особенно первый, поскольку нам противостоял опытный коллектив. Информации много и положительной больше. Ребята впитывают ее, хотят прогрессировать. Дай бог, чтобы и дальше это все продолжалось.

Прежде всего, я хотел бы сказать большое спасибо клубам, которые в такое нелегкое время сумели сохранить игроков этого возраста. Несомненно, селекция еще будет продолжаться. Есть много футболистов, которые на сегодняшний день выпали из поля зрения нашего футбола по понятным причинам. Но мы ведем работу, чтобы некоторые исполнители, уехавшие за границу, вернулись и выступали за сборную», - сказал Мороз.

Сбор перед стартом квалификации Евро-2023 сборная Украины начнет 14 октября в Киеве. С 24 по 30 октября в Боснии и Герцеговине пройдет раунд отбора на чемпионат Европы U-17. Соперники команды Юрия Мороза – Босния и Герцеговина, Лихтенштейн и Азербайджан.

Две первые команды каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест (по результатам матчей с первой и второй командами группы) присоединятся в элитном раунде отбора в Нидерланды и Испанию.