Буффон назвал пять лучших голкиперов современности
Легендарный итальянский голкипер поделился своим мнением
По мнению 44-летнего Джиджи Буффона, лучший на сегодня голкипер планеты играет в чемпионате Испании. «Супермен» уверен, что вне конкуренции сейчас в своем деле бельгиец Тибо Куртуа из мадридского «Реала».
Вторым в списке Буффона значится его соотечественник и тезка Джанлуиджи Доннарумма из «ПСЖ», третьим идет Мануэль Нойер из «Баварии».
Четвертую и пятую позиции в рейтинге Буффона занимают Ян Облак из мадридкого «Атлетико» и Майк Меньян из «Милана» соответственно.
Джанлуиджи Буффон сейчас является игроком «Пармы», которая выступает в итальянской Серии B. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года
Ранее Буффон признался, сколько еще лет он собирается играть на профессиональном уровне.
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