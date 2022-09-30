Буффон назвал пять лучших голкиперов современности

По мнению 44-летнего Джиджи Буффона, лучший на сегодня голкипер планеты играет в чемпионате Испании. «Супермен» уверен, что вне конкуренции сейчас в своем деле бельгиец Тибо Куртуа из мадридского «Реала».

Вторым в списке Буффона значится его соотечественник и тезка Джанлуиджи Доннарумма из «ПСЖ», третьим идет Мануэль Нойер из «Баварии».

Четвертую и пятую позиции в рейтинге Буффона занимают Ян Облак из мадридкого «Атлетико» и Майк Меньян из «Милана» соответственно.

Джанлуиджи Буффон сейчас является игроком «Пармы», которая выступает в итальянской Серии B. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года

Ранее Буффон признался, сколько еще лет он собирается играть на профессиональном уровне.