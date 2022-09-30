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Италия
30 сентября 2022, 13:39 | Обновлено 30 сентября 2022, 13:53
571
2

Буффон назвал пять лучших голкиперов современности

Легендарный итальянский голкипер поделился своим мнением

30 сентября 2022, 13:39 | Обновлено 30 сентября 2022, 13:53
571
2
Буффон назвал пять лучших голкиперов современности
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

По мнению 44-летнего Джиджи Буффона, лучший на сегодня голкипер планеты играет в чемпионате Испании. «Супермен» уверен, что вне конкуренции сейчас в своем деле бельгиец Тибо Куртуа из мадридского «Реала».

Вторым в списке Буффона значится его соотечественник и тезка Джанлуиджи Доннарумма из «ПСЖ», третьим идет Мануэль Нойер из «Баварии».

Четвертую и пятую позиции в рейтинге Буффона занимают Ян Облак из мадридкого «Атлетико» и Майк Меньян из «Милана» соответственно.

Джанлуиджи Буффон сейчас является игроком «Пармы», которая выступает в итальянской Серии B. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года

Ранее Буффон признался, сколько еще лет он собирается играть на профессиональном уровне.

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Джанлуиджи Буффон Тибо Куртуа Джанлуиджи Доннарумма Ян Облак Майк Меньян Мануэль Нойер
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Источник Sportskeeda
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Комментарии 2
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Andrey_1992
44 роки, а до сих пір на рамі стоїть, оце респект!!!
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Serhiy Vyhryst
Первые два точно лучшие. А Облак и Нойер уже ветераны, лучшие годы позади.
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