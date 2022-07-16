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Италия
16 июля 2022, 03:21 | Обновлено 16 июля 2022, 03:35
28
0

Невероятно! Буффон признался, до скольки лет собирается играть в футбол

Знаменитый итальянский вратарь поштутил, что хочет защищать ворота до 55 лет

16 июля 2022, 03:21 | Обновлено 16 июля 2022, 03:35
28
0
Невероятно! Буффон признался, до скольки лет собирается играть в футбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Знаменитый голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон с юмором рассказал, когда завершит карьеру.

«Завершу карьеру примерно в 55 лет. Работать тренером? Я уже долго думаю о том, что будет после завершения карьеры. Я не уверен на 100%, что останусь в футболе. Возможно, попробую что-либо еще, так как футбол я уже знаю хорошо. Мне любопытно узнавать другие сферы».

В минувшем сезоне знаменитый итальянец провёл 26 матчей за «Парму» в Серии B и пропустил 27 голов. Буффон сделал себе имя за многолетнюю карьеру в «Ювентусе» и сборной Италии.

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Источник Сайт Альфредо Педуллы
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