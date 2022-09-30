Петровский «Ингулец» на стадионе НТК им. В. Банникова принимает полтавскую «Ворсклу» в поединке 5 тура чемпионата Украины. Матч состоится 01.10.2022. Начало игры в 13:00.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports.

«Ингулец» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч украинской Премьер-лиги.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка.