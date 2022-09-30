Украина. Премьер лига30 сентября 2022, 13:31 | Обновлено 30 сентября 2022, 13:32
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Где смотреть онлайн матч украинской Премьер-лиги Ингулец – Ворскла
Встреча состоится в субботу, 1 октября
30 сентября 2022, 13:31 | Обновлено 30 сентября 2022, 13:32
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Петровский «Ингулец» на стадионе НТК им. В. Банникова принимает полтавскую «Ворсклу» в поединке 5 тура чемпионата Украины. Матч состоится 01.10.2022. Начало игры в 13:00.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports.
«Ингулец» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч украинской Премьер-лиги.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка.
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