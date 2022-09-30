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Украина. Премьер лига
30 сентября 2022, 13:31 | Обновлено 30 сентября 2022, 13:32
81
0

Где смотреть онлайн матч украинской Премьер-лиги Ингулец – Ворскла

Встреча состоится в субботу, 1 октября

30 сентября 2022, 13:31 | Обновлено 30 сентября 2022, 13:32
81
0
Где смотреть онлайн матч украинской Премьер-лиги Ингулец – Ворскла
upl.ua

Петровский «Ингулец» на стадионе НТК им. В. Банникова принимает полтавскую «Ворсклу» в поединке 5 тура чемпионата Украины. Матч состоится 01.10.2022. Начало игры в 13:00.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports.

«Ингулец» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч украинской Премьер-лиги.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка.

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Источник Sport.ua
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