Реал на старте сезона не остановить. В чем феномен команды Анчелотти

Будь реалистом – требуй невозможного. И получишь максимум. Особенно тогда, если ты настоящий «реалист».

«Королевский клуб», проведя блестящий практически во всех отношениях минувший сезон, на этих же – победных рельсах – вкатился и в новый. Девять побед из девяти (во всех турнирах) – подобное с «галактикос» не случалось уже очень давно – с 1968 года (правда, они тогда еще не были «галактикос», но точно были «королевским клубом»).

И для того, чтобы установить новый рекорд, мадридцам нужно добыть три победы. Ближайшие два поединка – против «Осасуны» и нашего «Шахтера» (Лига чемпионов) – это в родных стенах. И выездная игра против «Хетафе».

При всем уважении к «горнякам», но задача, если таковая у «Мадрида» есть, видится вполне реализуемой. Уж слишком хороша сейчас команда у Анчелотти, слишком умело она сбалансирована. Хотя казалось, что от идеального «Реала» времен Зидана, Роналду и Рамоса не осталось и следа.

***

Нынешний «Реал» – отнюдь не идеальный. Да и настоящей «машиной» в общепринятом понимании этого слова его не назовешь. Подбор исполнителей – крутой, но без звезд первой величины, тренер – не умник с ноутбуком, а мудрец, просто нашедший для своих подопечных нужные роли. Трансферные возможности – не «самые-пресамые». В последнее по счету межсезонье приобрели лишь Тчуамени, зато потеряли Каземиро.

На первый взгляд, в команде наблюдается определенный возрастной дисбаланс. Модричу уже 37 лет, Кроосу – 32-а, хотя визуально он кажется ровесником хорвата. Карвахалю – лишь тридцать, но, такое впечатление, что давно ушедший на пенсию Роберто Карлос его дважды обгонит на круге.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич и Тони Кроос (справа)

С другой стороны – Тчуамени 22 года. Винисиусу – столько же, а Родриго и вовсе на год моложе.

В таком разновозрастном оркестре чаще получается какофония, нежели высокие ноты. Недавняя «Барселона» не даст соврать. Но вся соль в том, что число таскавших рояль и те, кто на нем играет, в «Реале» последних лет всегда было уравновешенно. Даже тогда, когда на нем играл Криштиану.

Флорентино Перес давно и благополучно пережил времена, когда в его команду требовались лишь «Зиданы и Павоны». Тогда, в начале нынешнего века, команда комплектовалась по принципу «купа звезд – парочка молодых игроков, чтобы разбавить». В итоге получился крен в сторону «Зиданов». И почти на десятилетие команда «просела».

Дон Флорентино вынес с той поры отменный урок. Теперь у «Реала» практически не бывает «упадка температуры» или «горячки». Там практически всегда – здоровый румянец на щеках. Даже после, казалось, тектонических сдвигов.

После внезапного ухода Зидана и Роналду «Реал» на мгновение дал трещину. Но умение решать проблему, не впадая в крайности – вот главный имидж, главный нынешний знак отличия мадридского менеджмента. Спустя всего сезон «сливочные» снова были на коне.

И выиграть очередной Кубок чемпионов вернувшемуся Зидану помешала лишь случайность.

Анчелотти от своего бывшего ученика получил хорошее, рабочее наследие. В таком коллективе не нужно было даже стирать случайные черты, чтобы увидеть, какой он прекрасен.

***

Тут все дело в том, что, в отличие от «почвы», на которой взращивается «Барселона», грунт на «Сантьяго Бернабеу» абсолютно универсален. Он подходит и для престарелого, на первый взгляд, Модрича, и для неотесанного новичка Винисиуса. Не говоря уже об универсале Вальверде.

После минувшего сезона, точнее, накануне начала нового, когда стержневой исполнитель «Реала» Каземиро решил податься на более богатые села, казалось, что «сливочные» очень болезненно воспримут потерю. Несмотря на то, что приобрели фактически на ту же позицию Тчуамени.

Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

Да, молодой француз быстро влился в состав. И является очень важным, скорее – связующим игроком, особенно если речь идет о быстром переходе от обороны к атаке. Но вот в самой обороне Орельен еще не так хорош, как совсем недавно был Каземиро. Бразилец был с тремя сердцами – успевал везде. Француз пока что такого объема не выдает.

И вот тут и проявилась мудрость Анчелотти: он еще раз доказал, что для хороших актеров нет плохих ролей. И что если ты являешься игроком «Реала», ты априори должен быть готов к новым вызовам.

Что из себя представлял Вальверде до «Реала»? Ленивый, хоть и талантливый центральный полузащитник, привыкший играть на «чистых мячах». Если бы он не перешел в «Реал», быть может, и получил бы свою порцию славы (локальную), но наверняка бы сгинул в болельщицкой памяти очень быстро после своего финала.

Но в «Реале» уругваец вышел на качественно новый уровень. И это не пустые слова. Феде научили быть универсальным, научили играть фактически на всех точках поля. С точки зрения прессинга и движения Вальверде был в прошлом сезоне одним из лучших в своей команде.

Но он был «всего лишь» игроком ротации, проведя в общей сложности чуть больше половины матчей. Сейчас же он – настоящий мозг и двигатель «Реала», его основной и незаменимый игрок. Анчелотти смог, передвинув Вальверде на правый край полузащиты, решить «проблему» Каземиро. Теперь Тчуамени «выжигает» центр поля и связывает оборону и атаку, а Вальверде подстраховывает Орельена в защите, позиционно выступая и правым защитником, и правым полузащитником, и вингером. Да и правым форвардом, местами, тоже.

Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Вот этот простой, казалось бы, кадровый ход и стал залогом успешного спурта «Реала» в новом сезоне.

***

Но это если говорить о частностях. В глобальном же плане все намного проще. Хотя, наверное, и сложнее одновременно. Уже само по себе попадание в нынешний «Реал» побуждает его новичков не только почувствовать себя особенными, но и со всех сил тянуться к такому статусу. «Победа – в ДНК «Реала», – сказал как-то, совсем недавно юный Родриго, который в прошлом сезоне вывел команду в финал Лиги чемпионов. И даже если ты трижды Бэйл, ты все равно – сознательно или нет, - будешь тянуться к этой высоченной планке. Потому что там привыкли не только жить легендарным прошлым, но и творить легенду прямо сейчас…

…Я очень понимаю Анчелотти, до неприличия красиво стареющего. Карлито давно заявил, что нынешний его приход в «Мадрид» станет его последним хождением в тренерские закрома – по истечении контракта седовласый итальянец наверняка уйдет на заслуженный отдых. Прихватив с собой подмышкой пару-тройку трофеев. Во главе с «Ушастым». Пробирающая до хрипоты аналогия с «Осенью патриарха».

Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти (слева)

Я понимаю Переса, время от времени (особенно в моменты обострения мании величия, которая к нему приходит не просто так, а на поклон) теребящего вечно живую, но на данный момент полумертвую идею создания Суперлиги. Понимаю, прежде всего, потому, что «Реалу» просто скучно жить в том окружении, где он сейчас обитает. В Ла Лиге – лишь один настоящий конкурент, которого дон Флорентино тоже стремится забрать с собой в «Лигу выдающихся джентльменов». В Лиге чемпионов – опять-таки, извини, «Шахтер» – интересные для них соперники начинаются не осенью, а весной. До того «короли» могут себе позволить проиграть и «горнякам», и даже «шерифам».

Но в итоге все равно все станет на свои места. И на главный футбольный подиум все равно взойдет главная футбольная команда мира. Ну, если не начудит при этом. Или сама себе не проиграет.

В конце концов, я научился понимать Лунина. Даже сидеть в глубоком тылу в таком уникальном месте – дорогого стоит. Как ни крути, но все равно есть ощущение – пусть и едва уловимое – сопричастности. Сопричастности к фонтану Сибелес. К истории. К вечности.

Я тоже так хочу.

Требуй нереального – и получишь максимум.