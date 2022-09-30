Расторгнут контракт? Президент Интернасьонала рассказал о будущем Тайсона

Президент бразильского «Интернасьонала» Алессандро Барселлос прокомментировал слухи о том, что в ближайшее время его клуб может пойти на досрочное расторжение контракта с 34-летним вингером Тайсоном, подписанным в апреле минувшего года из «Шахтера».

«Тайсон от многого отказался, чтобы вернуться в «Интернасьонал». Не уверен, что подобное сделали бы другие футболисты в такой же ситуации. Мы очень уважаем его, а также его позицию. Будем оценивать будущее вместе с ним, но не сейчас. Этот процесс еще не начался, даже внутри клуба, и все, что сказано иначе, не соответствует действительности. Он чрезвычайно профессиональный игрок, который ежедневно живет делами клуба. Тайсон прибывает на тренировку одним из первых и уходит одним из последних», - сказал Алессандро Барселлос.

Сам Тайсон несколько дней назад заявлял, что планирует отработать свой контракт с «Интернасьоналом», рассчитанный до апреля следующего года, до конца.