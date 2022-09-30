Манчестер Сити повысит зарплату Фодену в два раза
Воспитанник «горожан» будет зарабатывать более 280 тысяч евро в неделю
22-летний полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден готовится подписать новый контракт.
Фоден уже достиг договоренности с руководством клуба. После продления соглашения Фил будет зарабатывать более 280 тысяч евро в неделю с учетом бонусов – вдвое больше, чем по условиям нынешнего договора.
Нынешний контракт молодого хавбека истекает в 2024 году, а новый, как ожидается, будет рассчитан до лета 2028 года.
Отыграв десять матчей за «Манчестер Сити» во всех соревнованиях в текущем сезоне, Фил Фоден стал автором трех забитых мячей и двух голевых передач.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» нацелился на звезду «Манчестер Сити».
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