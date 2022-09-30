Манчестер Сити повысит зарплату Фодену в два раза

22-летний полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден готовится подписать новый контракт.

Фоден уже достиг договоренности с руководством клуба. После продления соглашения Фил будет зарабатывать более 280 тысяч евро в неделю с учетом бонусов – вдвое больше, чем по условиям нынешнего договора.

Нынешний контракт молодого хавбека истекает в 2024 году, а новый, как ожидается, будет рассчитан до лета 2028 года.

Отыграв десять матчей за «Манчестер Сити» во всех соревнованиях в текущем сезоне, Фил Фоден стал автором трех забитых мячей и двух голевых передач.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» нацелился на звезду «Манчестер Сити».