Реал нацелился на звезду Манчестер Сити

«Реал» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Сити» Жоау Канселу. Об этом сообщают испанские СМИ.

Трансфер может состояться летом 2023 года. Стоимость 28-летнего португальца оценивается в 65 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2027 года.

Ранее Канселу уже выступал в Испании в 2015 – 2017 годах за «Валенсию». Цвета «Манчестер Сити» португалец защищает с лета 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол и 3 ассиста в 10 матчах во всех турнирах.