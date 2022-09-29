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Англия
29 сентября 2022, 15:41 |
1304
0

Реал нацелился на звезду Манчестер Сити

Жоау Канселу может вернуться в Испанию

29 сентября 2022, 15:41 |
1304
0
Реал нацелился на звезду Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Канселу

«Реал» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Сити» Жоау Канселу. Об этом сообщают испанские СМИ.

Трансфер может состояться летом 2023 года. Стоимость 28-летнего португальца оценивается в 65 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2027 года.

Ранее Канселу уже выступал в Испании в 2015 – 2017 годах за «Валенсию». Цвета «Манчестер Сити» португалец защищает с лета 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол и 3 ассиста в 10 матчах во всех турнирах.

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Источник AS
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