Англия29 сентября 2022, 15:41 |
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Реал нацелился на звезду Манчестер Сити
Жоау Канселу может вернуться в Испанию
29 сентября 2022, 15:41 |
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«Реал» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Сити» Жоау Канселу. Об этом сообщают испанские СМИ.
Трансфер может состояться летом 2023 года. Стоимость 28-летнего португальца оценивается в 65 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2027 года.
Ранее Канселу уже выступал в Испании в 2015 – 2017 годах за «Валенсию». Цвета «Манчестер Сити» португалец защищает с лета 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол и 3 ассиста в 10 матчах во всех турнирах.
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