Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси выступил медиатором в конфликте Неймара и Мбаппе
Франция
30 сентября 2022, 08:24 | Обновлено 30 сентября 2022, 08:32
757
0

Месси выступил медиатором в конфликте Неймара и Мбаппе

Неймар и Килиан решили на время отказаться от взаимных претензий

30 сентября 2022, 08:24 | Обновлено 30 сентября 2022, 08:32
757
0
Месси выступил медиатором в конфликте Неймара и Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе

Ветераны ПСЖ Лионель Месси и Серхио Рамос провели беседу с нападающими Килианом Мбаппе и Неймаром, которые конфликтуют в нынешнем сезоне.

После поединка против «Монпелье» между бразильцем и французом возникли разногласия. Чтобы уладить ситуацию, понадобилось вмешательство Рамоса, Месси и Маркиньоса.

Неймар и Килиан решили на время отказаться от взаимных претензий, чтобы в хорошем расположении духа подойти к чемпионату мира 2022, который стартует в Катаре в середине ноября.

Напомним, ранее Неймар установил новый личный рекорд результативности.

По теме:
Катар купил право провести ЧМ? Президент ПСЖ оказался замешан в скандал
Стали известны все участники группового раунда женской Лиги чемпионов
ВИДЕО. Фанат напугал Месси, попросив расписаться на спине во время матча
Лионель Месси Серхио Рамос Килиан Мбаппе Неймар ПСЖ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник AS
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Усик. Фьюри назвал второго лучшего супертяжа после себя
Бокс | 29 сентября 2022, 10:29 0
Не Усик. Фьюри назвал второго лучшего супертяжа после себя
Не Усик. Фьюри назвал второго лучшего супертяжа после себя

Джо Джойс вышел на 2-е место рейтинга боксера

ВИДЕО. Украинский гигант за минуту потушил свет бразильцу и вышел в финал
MMA | 29 сентября 2022, 18:00 0
ВИДЕО. Украинский гигант за минуту потушил свет бразильцу и вышел в финал
ВИДЕО. Украинский гигант за минуту потушил свет бразильцу и вышел в финал

Роман Крыкля на шоу ONE 161 мощнейшими ударами уложил Гуто Иносенте

Босс Челси предложил матч звезд АПЛ с другими лигами. Зинченко будет в игре
Футбол | 30.09.2022, 05:50
Босс Челси предложил матч звезд АПЛ с другими лигами. Зинченко будет в игре
Босс Челси предложил матч звезд АПЛ с другими лигами. Зинченко будет в игре
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик! Может, ты отдолжишь Джошуа свои яйца, средневес»
Бокс | 30.09.2022, 01:55
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик! Может, ты отдолжишь Джошуа свои яйца, средневес»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик! Может, ты отдолжишь Джошуа свои яйца, средневес»
Что не так с Лигой наций и почему турнир в этом не виноват
Футбол | 29.09.2022, 11:00
Что не так с Лигой наций и почему турнир в этом не виноват
Что не так с Лигой наций и почему турнир в этом не виноват
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Драка в Стамбуле. Хоккеисты рф оскорбили украинцев, но получили по зубам
Драка в Стамбуле. Хоккеисты рф оскорбили украинцев, но получили по зубам
28.09.2022, 20:23 5
Хоккей
НЕСЕНЮК: «Петраков закончился после унизительного возвращения Малиновского»
НЕСЕНЮК: «Петраков закончился после унизительного возвращения Малиновского»
28.09.2022, 14:05 13
Футбол
Время умирать. Бывший игрок сборной россии получил повестку в военкомат
Время умирать. Бывший игрок сборной россии получил повестку в военкомат
28.09.2022, 16:17 10
Футбол
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
29.09.2022, 17:00 4
Баскетбол
Известен состав всех Дивизионов Лиги наций-2024/2025
Известен состав всех Дивизионов Лиги наций-2024/2025
28.09.2022, 08:16
Футбол
Бегут как крысы. Рашисткая топ-спортсменка уехала из страны
Бегут как крысы. Рашисткая топ-спортсменка уехала из страны
28.09.2022, 11:15
Другие виды
Восемь против одного. Почему Петраков должен покинуть сборную Украины
Восемь против одного. Почему Петраков должен покинуть сборную Украины
28.09.2022, 13:25 84
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности