Месси выступил медиатором в конфликте Неймара и Мбаппе

Ветераны ПСЖ Лионель Месси и Серхио Рамос провели беседу с нападающими Килианом Мбаппе и Неймаром, которые конфликтуют в нынешнем сезоне.

После поединка против «Монпелье» между бразильцем и французом возникли разногласия. Чтобы уладить ситуацию, понадобилось вмешательство Рамоса, Месси и Маркиньоса.

Неймар и Килиан решили на время отказаться от взаимных претензий, чтобы в хорошем расположении духа подойти к чемпионату мира 2022, который стартует в Катаре в середине ноября.

Напомним, ранее Неймар установил новый личный рекорд результативности.