Экс-игрок Боруссии и сборной Германии завершил карьеру
Гонсало Кастро повесил бутсы на гвоздь в 35 лет
Экс-полузащитник дортмундской «Боруссии», леверкузенского «Байера» и «Штутгарта» Гонсало Кастро объявил о завершении профессиональной карьеры. В июне футболисту исполнилось 35 лет.
С 1 июля этого года 35-летний Кастро был свободным агентом после окончания контракта с «Арминией». Найти новый клуб хавбек не смог.
За карьеру Кастро провел 421 матч в Бундеслиге, забил 38 голов и отдал 80 голевых передач. За сборную Германии он сыграл 5 матчей, дебютировав в марте 2007 года.
Напомним, ранее экс-игрок сборной Англии завершил карьеру в 32 года.
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