Экс-игрок Боруссии и сборной Германии завершил карьеру

Экс-полузащитник дортмундской «Боруссии», леверкузенского «Байера» и «Штутгарта» Гонсало Кастро объявил о завершении профессиональной карьеры. В июне футболисту исполнилось 35 лет.

С 1 июля этого года 35-летний Кастро был свободным агентом после окончания контракта с «Арминией». Найти новый клуб хавбек не смог.

За карьеру Кастро провел 421 матч в Бундеслиге, забил 38 голов и отдал 80 голевых передач. За сборную Германии он сыграл 5 матчей, дебютировав в марте 2007 года.

Напомним, ранее экс-игрок сборной Англии завершил карьеру в 32 года.