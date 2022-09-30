Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Боруссии и сборной Германии завершил карьеру
Германия
30 сентября 2022, 08:05 |
632
0

Экс-игрок Боруссии и сборной Германии завершил карьеру

Гонсало Кастро повесил бутсы на гвоздь в 35 лет

30 сентября 2022, 08:05 |
632
0
Экс-игрок Боруссии и сборной Германии завершил карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсало Кастро

Экс-полузащитник дортмундской «Боруссии», леверкузенского «Байера» и «Штутгарта» Гонсало Кастро объявил о завершении профессиональной карьеры. В июне футболисту исполнилось 35 лет.

С 1 июля этого года 35-летний Кастро был свободным агентом после окончания контракта с «Арминией». Найти новый клуб хавбек не смог.

За карьеру Кастро провел 421 матч в Бундеслиге, забил 38 голов и отдал 80 голевых передач. За сборную Германии он сыграл 5 матчей, дебютировав в марте 2007 года.

Напомним, ранее экс-игрок сборной Англии завершил карьеру в 32 года.

По теме:
Тони Кроос назвал главного фаворита ЧМ-2022
Экс-хавбек Челси и сборной Бразилии завершил карьеру
Юношеская команда Динамо U-15 сыграла со сверстниками из Боруссии Д
Гонсало Кастро Боруссия Дортмунд завершение карьеры сборная Германии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 30 сентября 2022, 01:30 2
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие

Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года

ВИДЕО. Украинский гигант за минуту потушил свет бразильцу и вышел в финал
MMA | 29 сентября 2022, 18:00 0
ВИДЕО. Украинский гигант за минуту потушил свет бразильцу и вышел в финал
ВИДЕО. Украинский гигант за минуту потушил свет бразильцу и вышел в финал

Роман Крыкля на шоу ONE 161 мощнейшими ударами уложил Гуто Иносенте

Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Баскетбол | 29.09.2022, 17:00
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Женский чемпионат мира 2022 по баскетболу: расписание и результаты
Стала известна дата следующего боя Диллиана Уайта. С кем он будет драться?
Бокс | 30.09.2022, 00:23
Стала известна дата следующего боя Диллиана Уайта. С кем он будет драться?
Стала известна дата следующего боя Диллиана Уайта. С кем он будет драться?
Босс Челси предложил матч звезд АПЛ с другими лигами. Зинченко будет в игре
Футбол | 30.09.2022, 05:50
Босс Челси предложил матч звезд АПЛ с другими лигами. Зинченко будет в игре
Босс Челси предложил матч звезд АПЛ с другими лигами. Зинченко будет в игре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Ленд-лиз из россии. ВСУ захватили у рф больше техники, чем дают США
ФОТО. Ленд-лиз из россии. ВСУ захватили у рф больше техники, чем дают США
28.09.2022, 15:45
Война
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик! Может, ты отдолжишь Джошуа свои яйца, средневес»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик! Может, ты отдолжишь Джошуа свои яйца, средневес»
30.09.2022, 01:55 1
Бокс
Джо ДЖОЙС: «Усик должен освободить пояс WBO»
Джо ДЖОЙС: «Усик должен освободить пояс WBO»
28.09.2022, 11:33 14
Бокс
Леоненко жестко наехал на Вацко после неудачи с Шотландией
Леоненко жестко наехал на Вацко после неудачи с Шотландией
29.09.2022, 19:04 9
Футбол
Топ-10 вратарей киевского Динамо всех времен
Топ-10 вратарей киевского Динамо всех времен
29.09.2022, 18:26 34
Футбол
Какая зарплата у Реброва, и может ли он возглавить Динамо?
Какая зарплата у Реброва, и может ли он возглавить Динамо?
28.09.2022, 20:59 1
Футбол
Відбудеться вебінар-презентація сайту Національної платформи доброчесності
Відбудеться вебінар-презентація сайту Національної платформи доброчесності
28.09.2022, 18:01
Другие виды
Известен заработок сборной для УАФ по итогам Лиги наций-2022/2023
Известен заработок сборной для УАФ по итогам Лиги наций-2022/2023
29.09.2022, 12:03 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности