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  4. Экс-игрок сборной Англии завершил карьеру в 32 года
Англия
28 сентября 2022, 21:14 |
1130
0

Экс-игрок сборной Англии завершил карьеру в 32 года

Фабиан Делф повесил бутсы на гвоздь

28 сентября 2022, 21:14 |
1130
0
Экс-игрок сборной Англии завершил карьеру в 32 года
Instagram. Фабиан Делф

Известный английский полузащитник Фабиан Делф объявил о завершении карьеры в возрасте 32 лет:

«Объявляю о завершении карьеры только с радостью и благодарностью за то, что дала мне эта замечательная игра», – сообщил Делф в соцсетях.

Последним клубом в карьере Делфа был «Эвертон», который он покинул летом на правах свободного агента. Также выступал за «Лидс», «Астон Виллу» и «Манчестер Сити». В период с 2014 по 2019 годы провел 20 матчей за сборную Англии.

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Фабиан Делф Эвертон сборная Англии по футболу завершение карьеры
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