Экс-игрок сборной Англии завершил карьеру в 32 года

Известный английский полузащитник Фабиан Делф объявил о завершении карьеры в возрасте 32 лет:

«Объявляю о завершении карьеры только с радостью и благодарностью за то, что дала мне эта замечательная игра», – сообщил Делф в соцсетях.

Последним клубом в карьере Делфа был «Эвертон», который он покинул летом на правах свободного агента. Также выступал за «Лидс», «Астон Виллу» и «Манчестер Сити». В период с 2014 по 2019 годы провел 20 матчей за сборную Англии.