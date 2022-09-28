Экс-игрок сборной Англии завершил карьеру в 32 года
Фабиан Делф повесил бутсы на гвоздь
Известный английский полузащитник Фабиан Делф объявил о завершении карьеры в возрасте 32 лет:
«Объявляю о завершении карьеры только с радостью и благодарностью за то, что дала мне эта замечательная игра», – сообщил Делф в соцсетях.
Последним клубом в карьере Делфа был «Эвертон», который он покинул летом на правах свободного агента. Также выступал за «Лидс», «Астон Виллу» и «Манчестер Сити». В период с 2014 по 2019 годы провел 20 матчей за сборную Англии.
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