Клуб Миколенко проводит чистку состава. Эвертон покинули 4 игрока

«Эвертон» объявил о том, что команду покидают защитник Джонджо Кенни, хавбеки Гильфи Сигурдссон и Фабиан Делф, а также форвард Дженк Тосун.

Всем им клуб не предложил новые контракты. А вот вратарь Асмир Бегович получил новый договор на один сезон.

Ожидается, что летом команду Виталия Миколенко ждут большие изменения в составе, так как в клубе недовольны ситуацией, когда в минувшем сезоне «Эвертон» сражался за выживание.