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  4. Клуб Миколенко проводит чистку состава. Эвертон покинули 4 игрока
Англия
10 июня 2022, 15:54 |
499
0

Клуб Миколенко проводит чистку состава. Эвертон покинули 4 игрока

Команда попрощалась с рядом футболистов

10 июня 2022, 15:54 |
499
0
Клуб Миколенко проводит чистку состава. Эвертон покинули 4 игрока
Getty Images/Global Images Ukraine

«Эвертон» объявил о том, что команду покидают защитник Джонджо Кенни, хавбеки Гильфи Сигурдссон и Фабиан Делф, а также форвард Дженк Тосун.

Всем им клуб не предложил новые контракты. А вот вратарь Асмир Бегович получил новый договор на один сезон.

Ожидается, что летом команду Виталия Миколенко ждут большие изменения в составе, так как в клубе недовольны ситуацией, когда в минувшем сезоне «Эвертон» сражался за выживание.

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Эвертон Виталий Миколенко Гильфи Сигурдссон Фабиан Делф трансферы АПЛ Асмир Бегович
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Источник Sky Sports
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