Англия10 июня 2022, 15:54 |
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Клуб Миколенко проводит чистку состава. Эвертон покинули 4 игрока
Команда попрощалась с рядом футболистов
10 июня 2022, 15:54 |
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«Эвертон» объявил о том, что команду покидают защитник Джонджо Кенни, хавбеки Гильфи Сигурдссон и Фабиан Делф, а также форвард Дженк Тосун.
Всем им клуб не предложил новые контракты. А вот вратарь Асмир Бегович получил новый договор на один сезон.
Ожидается, что летом команду Виталия Миколенко ждут большие изменения в составе, так как в клубе недовольны ситуацией, когда в минувшем сезоне «Эвертон» сражался за выживание.
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