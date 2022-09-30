Босс Челси предложил матч звезд АПЛ с другими лигами. Зинченко будет в игре

Команда звезд Английской Премьер-лиги может сразиться с аналогичными сборными командами Серии А, Ла Лиги и Бундеслиги в матчах всех звезд, которые потенциально могут проводиться по всему миру для расширения глобальной футбольной аудитории.

Идею матча всех звезд АПЛ недавно выдвинул миллиардер Тодд Боэли, совладелец «Челси». Он также предположил, что сборная Севера может встретиться со сборной Юга в шоу от Премьер-лиги.

Однако такое предложение об английской интерпретации популярного американского формата подверглось резкой критике. Реализация этой идеи добавит еще больше напряжения в перегруженный календарь, что уже приводит к рекордному количеству травм.

Предложение Тодд Боэли было одной из многих идей, выдвинутых руководителями клубов. Наиболее вероятным планом матча всех звезд будет создание объединенной команды Премьер-лиги, которая могла бы встретиться со своими коллегами из конкурирующих лиг.

Различные эксперты уже предложили свой состав команды звезд АПЛ. Специалист Тони Каскарино в своей версии включил в основу украинского защитника Арсенала» Александра Зинченко.

Сборная АПЛ (версия Тони Каскарино)

Сборная Севера АПЛ от The Sun

Сборная Юга АПЛ от The Sun