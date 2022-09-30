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Рубикон
30.09.2022 13:00 - : -
Реал Фарма
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Украина. Вторая лига
30 сентября 2022, 05:29 | Обновлено 30 сентября 2022, 05:53
12
0

Рубикон – Реал Фарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 сентября в 13:00 видеотрансляцию матча 5-го тура Второй лиги

30 сентября 2022, 05:29 | Обновлено 30 сентября 2022, 05:53
12
0
Рубикон – Реал Фарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

30 сентября проходит стартовый матч 5-го тура Второй лиги.

Вторая лига, 5-й тур, 30 сентября

13:00. Рубикон Киев – Реал Фарма Одесса

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Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн Рубикон Киев Реал Фарма
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Источник Sport.ua
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