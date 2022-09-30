30.09.2022 13:00 - : -
Украина. Вторая лига30 сентября 2022, 05:29 | Обновлено 30 сентября 2022, 05:53
12
0
Рубикон – Реал Фарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 сентября в 13:00 видеотрансляцию матча 5-го тура Второй лиги
30 сентября 2022, 05:29 | Обновлено 30 сентября 2022, 05:53
12
0
30 сентября проходит стартовый матч 5-го тура Второй лиги.
Вторая лига, 5-й тур, 30 сентября
13:00. Рубикон Киев – Реал Фарма Одесса
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 сентября 2022, 21:14 2
Словенский футболист уверен, что его имя хотят опорочить
Футбол | 29 сентября 2022, 12:03 6
Команда Александра Петракова не добилась права повыситься в Дивизион А
Футбол | 29.09.2022, 12:59
Футбол | 30.09.2022, 01:10
Футбол | 29.09.2022, 18:26
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.09.2022, 00:55 28
MMA
28.09.2022, 13:25 84
Война
29.09.2022, 14:09 19
28.09.2022, 23:43 11
29.09.2022, 19:04 9
28.09.2022, 11:33 14