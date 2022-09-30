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Англия
30 сентября 2022, 04:23 | Обновлено 30 сентября 2022, 04:41
27
0

Де Дзерби определил первую трансферную цель для Брайтона

Наставник просит приобрести хавбека сборной Италии Мануэля Локателли

30 сентября 2022, 04:23 | Обновлено 30 сентября 2022, 04:41
27
0
Де Дзерби определил первую трансферную цель для Брайтона
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Локателли

Итальянский наставник Роберто Де Дзерби, недавно назначенный на пост главного тренера «Брайтона», определил первую трансферную цель клуба АПЛ.

Коуч просит купить 24-летнего полузащитника сборной Италии Мануэля Локателли, с который он уже работал в клубе Серии А «Сассуоло».

Ныне Локателли выступает за «Ювентус» на правах аренды. Ожидается, что в 2023 году туринцы выкупят контракт футболиста у «Сассуоло» за 35 млн евро.

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Источник Calciomercatoweb.it
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