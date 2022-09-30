Де Дзерби определил первую трансферную цель для Брайтона

Итальянский наставник Роберто Де Дзерби, недавно назначенный на пост главного тренера «Брайтона», определил первую трансферную цель клуба АПЛ.

Коуч просит купить 24-летнего полузащитника сборной Италии Мануэля Локателли, с который он уже работал в клубе Серии А «Сассуоло».

Ныне Локателли выступает за «Ювентус» на правах аренды. Ожидается, что в 2023 году туринцы выкупят контракт футболиста у «Сассуоло» за 35 млн евро.