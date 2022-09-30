Стали известны все участники группового раунда женской Лиги чемпионов
28 и 29 сентября состоялись ответные матчи плей-офф квалификации ЛЧ
Стали известны все 16 команд-участниц группового раунда женской Лиги чемпионов.
28 и 29 сентября состоялись ответные матчи плей-офф квалификации ЛЧ.
16 команд, которые вышли в групповой раунд, будут разбиты на 4 группы по 4 команды. Жеребьевка состоится в швейцарском Ньоне 3 октября в 14:00 по Киеву.
28 сентября в албанском Шкодере украинский клуб «Ворскла-Харьков-2» проиграл второй матч квалификации ЛЧ местной команде «Влазния» (1:2) и прекратил выступления в еврокубках.
Лига чемпионов среди женщин 2022/23
Плей-офф квалификации, 20/21 и 28/29 сентября
Участники группового раунда
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