Стали известны все участники группового раунда женской Лиги чемпионов

Стали известны все 16 команд-участниц группового раунда женской Лиги чемпионов.

28 и 29 сентября состоялись ответные матчи плей-офф квалификации ЛЧ.

16 команд, которые вышли в групповой раунд, будут разбиты на 4 группы по 4 команды. Жеребьевка состоится в швейцарском Ньоне 3 октября в 14:00 по Киеву.

28 сентября в албанском Шкодере украинский клуб «Ворскла-Харьков-2» проиграл второй матч квалификации ЛЧ местной команде «Влазния» (1:2) и прекратил выступления в еврокубках.

Лига чемпионов среди женщин 2022/23

Плей-офф квалификации, 20/21 и 28/29 сентября

Участники группового раунда