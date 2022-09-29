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Украина. Премьер лига
29 сентября 2022, 23:50 |
42
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Рух

Ровенский клуб возвращается на домашний стадион

29 сентября 2022, 23:50 |
42
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Рух
rivnepost.rv.ua

В пятницу, 30 сентября, состоится матч 5-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» сыграет против «Руха».

Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

«Верес» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть на телеканале и Youtube-канале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Рух».

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Источник Sport.ua
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