Украина. Премьер лига29 сентября 2022, 23:50 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Рух
Ровенский клуб возвращается на домашний стадион
29 сентября 2022, 23:50 |
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В пятницу, 30 сентября, состоится матч 5-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» сыграет против «Руха».
Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
«Верес» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть на телеканале и Youtube-канале Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Рух».
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