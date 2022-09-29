В пятницу, 30 сентября, состоится матч 5-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» сыграет против «Руха».

Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

«Верес» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть на телеканале и Youtube-канале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Рух».