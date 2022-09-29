Роджер ФЕДЕРЕР: «Я потерял многое за два дня, но все хорошо. Правда»

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер выложил пост в своем Instagram с трогательной подписью:

«Я потерял много чего. Я проиграл свой последний матч в одиночном разряде. Я проиграл последний матч в парном разряде. Я потерял голос из-за того, что кричал и поддерживал команду. Я проиграл последний раз в составе команды. Я потерял свою работу, но очень счастлив. Правда. Я в порядке. Ирония в том, что все думают о счастливом конце сказки, понимаете? И для меня, на самом деле, всё закончилось так, как я никогда не думал».

Отметим, что Федерер провел свой последний матч в карьере на Кубке Лейвера в парном разряде вместе с Рафаэлем Надалем.