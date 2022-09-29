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Россия
29 сентября 2022, 23:23 | Обновлено 29 сентября 2022, 23:41
588
0

Источник: матч Боснии и россии проведен не будет, перед игроками извинились

Словенский защитник Денис Халилович сообщил об отмене товарищеского матча

29 сентября 2022, 23:23 | Обновлено 29 сентября 2022, 23:41
588
0
Источник: матч Боснии и россии проведен не будет, перед игроками извинились
Instagram. Денис Халилович

Словенский защитник Денис Халилович, который завершил карьеру и сейчас тренирует на родине клуб «Копер», сообщил об отмене товарищеского матча между сборными россии и Боснии и Герцеговины, который планировалось провести в ноябре в санкт-петербурге:

«Знаю об этой ситуации, у меня множество друзей в Боснии. Пьянич – друг моего двоюродного брата. Этой игры не будет. В сборной Боснии уже извинились за это соглашение о матче с россией. Они четко сказали, что не будут играть. Виной всему эта ситуация.

С кем сейчас играть сборной россии? Будет очень сложно найти сильную команду, которая согласится. А нужен именно сильный соперник, чтобы улучшать свой уровень. И здесь больше речь не идет про футбол, про спорт – теперь на первое место вышла политика. Меня эта ситуация очень огорчает».

По данным Халиловича, в Футбольном союзе Боснии и Герцеговины извинились перед игроками за то, что договорились о матче с россией, и в итоге отменили игру.

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