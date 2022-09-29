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Украина. Премьер лига
29 сентября 2022, 23:43 | Обновлено 30 сентября 2022, 00:21
262
0

Ответа не последовало. Шахтер будет судиться с ФИФА по поводу трансферов

Донецкий клуб требует от ФИФА возмещения убытков на сумму 50 млн евро

29 сентября 2022, 23:43 | Обновлено 30 сентября 2022, 00:21
262
0
Ответа не последовало. Шахтер будет судиться с ФИФА по поводу трансферов
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что у донецкого клуба отсутствует диалог с ФИФА по поводу спорного вопроса трансферов в период войны.

Донецкий клуб требует от ФИФА возмещения убытков на сумму 50 млн евро и подал соответствующий иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Дело в том, что решение ФИФА позволило легионерам в Украине самостоятельно приостанавливать свои контракты в Украине.

В «Шахтере» попытались с помощью УЕФА выйти на президента ФИФА Джанни Инфантино, чтобы договориться об урегулировании ситуации без суда, однако от ФИФА ответа не последовало.

Сергей Палкин: «ФИФА не захотела общаться и не захотела садиться за стол переговоров. «Шахтер» получил косвенные сообщения о том, что ФИФА готова идти в суд».

В ФИФА повторили формальное заявление, что находятся в регулярном контакте с ключевыми футбольными функционерами в Украине., однако не назвали имен.

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Источник The Athletic
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