Овчаренко поборется за право сыграть в финале парного турнира в Италии

Украинский теннисист Александр Овчаренко вместе со своим партнером Андреа Пиккьоне из Италии вышел в финал парного грунтового турнира в Италии.

ITF M25 Санта-Маргерита-ди-Пуле. Грунт. 1/4 финала

Александр Овчаренко (Украина) / Андреа Пиккьоне (Италия) – Томмазо Карневале-Миино (Италия) / Михалис Сакелларидис (Греция) – 7:6 (7:0), 6:3

Ранее Александр разгромно проиграл в одиночном разряде.

Отметим, что неделей ранее Овчаренко и Пиккьоне выиграли на этих же кортах трофей.