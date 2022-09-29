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  4. Овчаренко поборется за право сыграть в финале парного турнира в Италии
ITF
29 сентября 2022, 22:35 |
64
0

Овчаренко поборется за право сыграть в финале парного турнира в Италии

Александр реабилитировался после поражения в одиночке

29 сентября 2022, 22:35 |
64
0
Овчаренко поборется за право сыграть в финале парного турнира в Италии
Instagram. Александр Овчаренко

Украинский теннисист Александр Овчаренко вместе со своим партнером Андреа Пиккьоне из Италии вышел в финал парного грунтового турнира в Италии.

ITF M25 Санта-Маргерита-ди-Пуле. Грунт. 1/4 финала

Александр Овчаренко (Украина) / Андреа Пиккьоне (Италия) – Томмазо Карневале-Миино (Италия) / Михалис Сакелларидис (Греция) – 7:6 (7:0), 6:3

Ранее Александр разгромно проиграл в одиночном разряде.

Отметим, что неделей ранее Овчаренко и Пиккьоне выиграли на этих же кортах трофей.

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Источник Sport.ua
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