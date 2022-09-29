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  4. Игорь ЦЫГАНЫК: «Пусть мне кто-нибудь скажет, что УПЛ не оранжево-черная»
Чемпионат Украины
29 сентября 2022, 21:52 |
1501
9

Игорь ЦЫГАНЫК: «Пусть мне кто-нибудь скажет, что УПЛ не оранжево-черная»

Известный журналист – о переносах матчей в украинском чемпионате

29 сентября 2022, 21:52 |
1501
9
Игорь ЦЫГАНЫК: «Пусть мне кто-нибудь скажет, что УПЛ не оранжево-черная»
УАФ. Игорь Цыганык

Футбольный журналист Игорь Цыганык заподозрил УПЛ в подыгрыше одному из клубов.

«Шахтеру» перенесли матч 6-го тура со «Львовом» (8 октября). А «Динамо» и «Днепр-1» должны играть. А перенесенный матч «Днепра-1» с «Александрией» поставили перед матчем днепрян с «Шахтером». И пусть мне кто-нибудь теперь скажет, что наша Премьер-лига не оранжево-черная», – написал Цыганик в твиттере.

Отметим, что «Шахтер» будет играть два матча с «Реалом» 5 и 11 октября, а «Динамо» и «Днепр-1» – поединки с «Реном» и «Вадуцом» – 6 и 13-го. Девятого октября «Динамо» и «Днепр-1» проведут встречи шестого тура УПЛ, матч «Шахтера» в чемпионате перенесен на неопределенный срок.

Матч первого тура УПЛ «Днепр-1» – «Александрия» состоится 16 ноября, а 19-го днепряне сыграют встречу 14-го тура против «Шахтера».

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Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Львов - Шахтер Игорь Цыганык Динамо Киев Днепр-1
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Комментарии 9
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Gregory Dnipro
Чи й не новость ! Вся страна об этом знает кроме "кротов" , крот как известно существо слепое хоть и обладает рудиментарными глазами которые остальные могут принять за обычный глаз !
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+1
Петр Яновский
Ну кто платит, тот и танцует девушку Павелко с подтанцовкой.
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0
ALKOSruLKA
з такою грою колгоспників, нехай ліга буде хоч коричнево-коралова, це не зміне гри імпотентів-мажорів... Андрієвський і Бєсєдін в складі, 2-3 паси звязати не можуть.... Зате винне - УАф і кроти... напевно Гармашу на вістрі Ахметов заважає влучати в ворота з метра, Бущан ссить палкіна, а Сидр пинає поперечки по-приколу....
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-1
Lion
Ну а морда циганика голубая...
Такой же нытик как его хозяева беня с суркисом...
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-1
Вася Пупкин
Тут питання в тому чи просили самі клуби(Динамо та Дніпро-1) перенести матчі? Про це жодного слова 
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-3
Лавочкин
Ну и клоун сурковый)
Киприоты в том сезоне переносили матчи УПЛ ,играя товарищеские матчи  по Европе 
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-3
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0665826283
Помаранчево -чорні ! 
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-4
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