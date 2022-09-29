Игорь ЦЫГАНЫК: «Пусть мне кто-нибудь скажет, что УПЛ не оранжево-черная»

Футбольный журналист Игорь Цыганык заподозрил УПЛ в подыгрыше одному из клубов.

«Шахтеру» перенесли матч 6-го тура со «Львовом» (8 октября). А «Динамо» и «Днепр-1» должны играть. А перенесенный матч «Днепра-1» с «Александрией» поставили перед матчем днепрян с «Шахтером». И пусть мне кто-нибудь теперь скажет, что наша Премьер-лига не оранжево-черная», – написал Цыганик в твиттере.

Отметим, что «Шахтер» будет играть два матча с «Реалом» 5 и 11 октября, а «Динамо» и «Днепр-1» – поединки с «Реном» и «Вадуцом» – 6 и 13-го. Девятого октября «Динамо» и «Днепр-1» проведут встречи шестого тура УПЛ, матч «Шахтера» в чемпионате перенесен на неопределенный срок.

Матч первого тура УПЛ «Днепр-1» – «Александрия» состоится 16 ноября, а 19-го днепряне сыграют встречу 14-го тура против «Шахтера».