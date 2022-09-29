Не Левандовски. Определен лучший игрок Ла Лиги в сентябре

Уругвайский полузащитник «Реала» Федерико Вальверде признан лучшим игроком Ла Лиги в сентябре .

Уругваец провел 3 матча за команду, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.

Все эти 3 матча были выиграны мадридским клубом. В матче с «Бетисом» (2:1) Федерико отдал голевую и забил «Мальорке» (4:1) и «Атлетико» (2:1).

В голосовании 24-летний полузащитник опередил Роберта Левандовски («Барселона»), Дани Парехо («Валенсия»), Саму Кастильехо («Валенсия»), Луиса Фелипе («Бетис»), Браиса Мендеса («Реал Сосьедад») и Нико Уильямса («Атлетик Бильбао»).

Всего в этом сезоне Вальверде провел за «Реал» 9 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

Ранее Федерико также был признан спортсменом года в Уругвае.