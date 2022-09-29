Не Левандовски. Определен лучший игрок Ла Лиги в сентябре
Федерико Вальверде получил эту награду
Уругвайский полузащитник «Реала» Федерико Вальверде признан лучшим игроком Ла Лиги в сентябре .
Уругваец провел 3 матча за команду, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.
Все эти 3 матча были выиграны мадридским клубом. В матче с «Бетисом» (2:1) Федерико отдал голевую и забил «Мальорке» (4:1) и «Атлетико» (2:1).
В голосовании 24-летний полузащитник опередил Роберта Левандовски («Барселона»), Дани Парехо («Валенсия»), Саму Кастильехо («Валенсия»), Луиса Фелипе («Бетис»), Браиса Мендеса («Реал Сосьедад») и Нико Уильямса («Атлетик Бильбао»).
Всего в этом сезоне Вальверде провел за «Реал» 9 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.
Ранее Федерико также был признан спортсменом года в Уругвае.
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