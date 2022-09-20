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Испания
20 сентября 2022, 03:00 |
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Хавбек Реала Вальверде удостоен признания на родине

Об уругвайце дома помнят, за ним следят

20 сентября 2022, 03:00 |
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Хавбек Реала Вальверде удостоен признания на родине
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде признан спортсменом года в Уругвае. Награда Charrua de Oro, которой удостоен 24-летний футболист, присуждается по результатам голосования уругвайских спортивных журналистов.

В предыдущем сезоне-2021/2022 Вальверде выиграл с «Реалом» чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Ко всему прочему, Федерико в решающем матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:0) стал автором голевой передачи.

В нынешнем сезоне Вальверде провел за «Реал» во всех турнирах 9 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

Ранее наставник «Реала» Карло Анчелотти сделал смелое заявление о своей карьере, оценивая игру Федерико Вальверде.

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Федерико Вальверде Реал Мадрид
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Источник Sport.ua
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