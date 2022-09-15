«Порву свою тренерскую лицензию и уйду». Анчелотти сделал смелое признание
Наставник «Реала» - о полузащитнике команды Федерико Вальверде
Итальянский тренер Карло Анчелотти заявил, что 24-летний уругваец Федерико Вальверде в этом сезоне должен радовать результативностью. В противном случае, как признался тренер, он готов к радикальным решениям относительно своей карьеры.
К слову, игрок подтверждает ожидания Анчелотти. Именно он стал автором первого гола в победном для «Реала» матче с «РБ Лейпциг» (2:0) во 2-м туре Лиги чемпионов.
«Я сказал Вальверде, что если он не забьет хотя бы 10 голов в этом сезоне, я порву свою тренерскую лицензию и уйду. Он очень энергичен. Но чтобы сказать, что он лучший в мире на своей позиции, нам, возможно, придется подождать еще немного», — заявил Анчелотти.
По итогам матча «Реал» - «РБ Лейпциг» Федерико Вальверде был признан лучшим игроком встречи.
В текущем сезоне Вальверде провел за «Реал» в общей сложности 8 матчей, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
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