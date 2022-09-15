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Лига чемпионов
15 сентября 2022, 13:30 | Обновлено 15 сентября 2022, 13:33
1892
0

«Порву свою тренерскую лицензию и уйду». Анчелотти сделал смелое признание

Наставник «Реала» - о полузащитнике команды Федерико Вальверде

15 сентября 2022, 13:30 | Обновлено 15 сентября 2022, 13:33
1892
0
«Порву свою тренерскую лицензию и уйду». Анчелотти сделал смелое признание
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Итальянский тренер Карло Анчелотти заявил, что 24-летний уругваец Федерико Вальверде в этом сезоне должен радовать результативностью. В противном случае, как признался тренер, он готов к радикальным решениям относительно своей карьеры.

К слову, игрок подтверждает ожидания Анчелотти. Именно он стал автором первого гола в победном для «Реала» матче с «РБ Лейпциг» (2:0) во 2-м туре Лиги чемпионов.

«Я сказал Вальверде, что если он не забьет хотя бы 10 голов в этом сезоне, я порву свою тренерскую лицензию и уйду. Он очень энергичен. Но чтобы сказать, что он лучший в мире на своей позиции, нам, возможно, придется подождать еще немного», — заявил Анчелотти.

По итогам матча «Реал» - «РБ Лейпциг» Федерико Вальверде был признан лучшим игроком встречи.

В текущем сезоне Вальверде провел за «Реал» в общей сложности 8 матчей, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.

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Карло Анчелотти Федерико Вальверде Лига чемпионов чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид
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Источник Mirror
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