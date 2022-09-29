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Украина. Премьер лига
29 сентября 2022, 21:14 | Обновлено 29 сентября 2022, 23:01
1220
2

ВЕРБИЧ – о скандальном загуле: «Чистая ложь, фото и видео старые»

Словенский футболист уверен, что его имя хотят опорочить

29 сентября 2022, 21:14 | Обновлено 29 сентября 2022, 23:01
1220
2
ВЕРБИЧ – о скандальном загуле: «Чистая ложь, фото и видео старые»
Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Вербич

Бывший игрок киевского «Динамо» Беньямин Вербич, который попал в скандальную ситуацию, рассказал о своей версии инцидента.

Отметим, что между матчами Лиги наций словенец якобы развлекался с двумя девушками, будучи при этом в состоянии алкогольного опьянения. Ранее в интернете появились фото и видео с вечеринки.

«Фотографии и записи опубликовала моя бывшая партнерша, мать моего ребенка. Публикуемый материал очень старый, все, что она написала, – чистая ложь, я знаю, как все это выглядит, но могу рассказать только свою версию», – объяснил Беньямин.

Отметим, что у Вербича есть жена – украинская модель Playboy Альвина Царенко (Лалли), у пары есть общий сын.

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Панатинаикос сборная Словении по футболу скандал Беньямин Вербич
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Источник Sportni-portal.si
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IronValdemar
В футболістів явно проблеми з головою. Це ж треба з соскою одружуватись?
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