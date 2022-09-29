ЛЕОНЕНКО – о Петракове: «Не считаю, что нужно увольнять главного тренера»

Экс-футболист и футбольный эксперт Виктор Леоненко уверен, что Александр Петраков должен продолжить работу с национальной командой.

«Не считаю, что что-то страшное произошло, не считаю, что нужно увольнять главного тренера. Считаю, что непонятных и подленьких журналистов нужно держать подальше от сборной. Эту игру можно было спасти, если бы была тишина перед важным матчем», – сказал бывший игрок «Динамо».

Отметим, что Леоненко ранее жестко наехал на комментатора Виктора Вацко.