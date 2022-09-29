Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛЕОНЕНКО – о Петракове: «Не считаю, что нужно увольнять главного тренера»
Лига наций
29 сентября 2022, 20:58 |
364
1

ЛЕОНЕНКО – о Петракове: «Не считаю, что нужно увольнять главного тренера»

Специалист считает, что в неудаче сборной виновата третья сторона

29 сентября 2022, 20:58 |
364
1
ЛЕОНЕНКО – о Петракове: «Не считаю, что нужно увольнять главного тренера»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Экс-футболист и футбольный эксперт Виктор Леоненко уверен, что Александр Петраков должен продолжить работу с национальной командой.

«Не считаю, что что-то страшное произошло, не считаю, что нужно увольнять главного тренера. Считаю, что непонятных и подленьких журналистов нужно держать подальше от сборной. Эту игру можно было спасти, если бы была тишина перед важным матчем», – сказал бывший игрок «Динамо».

Отметим, что Леоненко ранее жестко наехал на комментатора Виктора Вацко.

По теме:
Леоненко жестко наехал на Вацко после неудачи с Шотландией
ВИДЕО. Реакция словенского комментатора на гол Шешко в стиле ван Бастена
Мудрик и Довбик сыграли больше всего матчей за сборную Украины в 2022 году
Виктор Леоненко сборная Украины по футболу Виктор Вацко сборная Шотландии по футболу Лига наций Украина - Шотландия Александр Петраков
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник FanDay
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заря заявила на УПЛ еще одного воспитанника Шахтера
Футбол | 29 сентября 2022, 16:45 13
Заря заявила на УПЛ еще одного воспитанника Шахтера
Заря заявила на УПЛ еще одного воспитанника Шахтера

Илья Гулько будет выступать за луганчан под 6-м номером

ВИДЕО. Президент Ингульца перепел Круга в патриотическом стиле
Футбол | 29 сентября 2022, 17:35 0
ВИДЕО. Президент Ингульца перепел Круга в патриотическом стиле
ВИДЕО. Президент Ингульца перепел Круга в патриотическом стиле

Александр Поворознюк ищет новое звучание

Журналист: у Петракова на пресс-конференции были сплошная паника и истерика
Футбол | 28.09.2022, 23:15
Журналист: у Петракова на пресс-конференции были сплошная паника и истерика
Журналист: у Петракова на пресс-конференции были сплошная паника и истерика
Не Усик. Фьюри назвал второго лучшего супертяжа после себя
Бокс | 29.09.2022, 10:29
Не Усик. Фьюри назвал второго лучшего супертяжа после себя
Не Усик. Фьюри назвал второго лучшего супертяжа после себя
Драка в Стамбуле. Хоккеисты рф оскорбили украинцев, но получили по зубам
Хоккей | 28.09.2022, 20:23
Драка в Стамбуле. Хоккеисты рф оскорбили украинцев, но получили по зубам
Драка в Стамбуле. Хоккеисты рф оскорбили украинцев, но получили по зубам
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Боже, яке кончене. с. Бабуля
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сотрудники рфс отказались возвращаться в рф после выездного матча сборной
Сотрудники рфс отказались возвращаться в рф после выездного матча сборной
27.09.2022, 17:43 2
Футбол
Время умирать. Бывший игрок сборной россии получил повестку в военкомат
Время умирать. Бывший игрок сборной россии получил повестку в военкомат
28.09.2022, 16:17 10
Футбол
Остались в дивизионе В. Сборная Украины не дожала Шотландию в Кракове
Остались в дивизионе В. Сборная Украины не дожала Шотландию в Кракове
27.09.2022, 23:38 134
Футбол
Экс-футболисты из россии получили повестки из военкоматов и подали жалобу
Экс-футболисты из россии получили повестки из военкоматов и подали жалобу
28.09.2022, 21:18 5
Футбол
ФОТО. Ленд-лиз из россии. ВСУ захватили у рф больше техники, чем дают США
ФОТО. Ленд-лиз из россии. ВСУ захватили у рф больше техники, чем дают США
28.09.2022, 15:45
Война
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
28.09.2022, 02:41 2
MMA
Итоговые таблицы Лиги наций. Украина на 2-м месте. Определены полуфиналисты
Итоговые таблицы Лиги наций. Украина на 2-м месте. Определены полуфиналисты
28.09.2022, 00:23 2
Футбол
Сборная Украины по боксу устроила протест на ЧЕ
Сборная Украины по боксу устроила протест на ЧЕ
27.09.2022, 18:47 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности