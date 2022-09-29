Лига наций29 сентября 2022, 20:58 |
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ЛЕОНЕНКО – о Петракове: «Не считаю, что нужно увольнять главного тренера»
Специалист считает, что в неудаче сборной виновата третья сторона
29 сентября 2022, 20:58 |
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Экс-футболист и футбольный эксперт Виктор Леоненко уверен, что Александр Петраков должен продолжить работу с национальной командой.
«Не считаю, что что-то страшное произошло, не считаю, что нужно увольнять главного тренера. Считаю, что непонятных и подленьких журналистов нужно держать подальше от сборной. Эту игру можно было спасти, если бы была тишина перед важным матчем», – сказал бывший игрок «Динамо».
Отметим, что Леоненко ранее жестко наехал на комментатора Виктора Вацко.
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