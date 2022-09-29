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Испания
29 сентября 2022, 20:43 | Обновлено 29 сентября 2022, 21:05
1409
2

Лунин все таки будет играть за Баварию? Реал готов отпустить украинца

Андрей может покинуть испанский клуб ради игровой практики

29 сентября 2022, 20:43 | Обновлено 29 сентября 2022, 21:05
1409
2
Лунин все таки будет играть за Баварию? Реал готов отпустить украинца
Instagram. Андрей Лунин

Украинский вратарь испанского клуба «Реал» Мадрид Андрей Лунин может покинуть команду предстоящим летом.

Для «Реала» Лунин – больше, чем просто отличный второй вратарь, и его игра за сборную лишний раз это подтвердила, рассуждают эксперты.

«Сливочные» готовы отпустить Андрея летом 2023 года для того, чтобы украинец получил игровую практику. Но перед этим «королевский клуб» намерен продлить контракт с украинцем, который заканчивается в 2024 году.

Лунин является дублером незаменимого Тибо Куртуа. В этом сезоне Андрей так и не сыграл в официальных матчах за испанский клуб.

В «Реале» понимают, что если бы Куртуа не было, Лунин был бы бесспорным стартовым вратарем Карло Анчелотти.

Ранее Луниным интересовалась «Бавария», но вряд ли украинец сможет заменить Мануэля Нойера уже в следующем сезоне.

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Источник DefensaCentral
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ALKOSruLKA
грати чи сидіти на банці? ...зараз, до наступного літа буде мура (мильна опера) про продаж "топ"-воротаря, який зіграв 3-4 матчі за рік...
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+2
OKs100
Лучше не в Баварию, а в Аугсбург, чтобы хотя бы 7-8 матчей в год играть.
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0
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