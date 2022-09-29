Лунин все таки будет играть за Баварию? Реал готов отпустить украинца

Украинский вратарь испанского клуба «Реал» Мадрид Андрей Лунин может покинуть команду предстоящим летом.

Для «Реала» Лунин – больше, чем просто отличный второй вратарь, и его игра за сборную лишний раз это подтвердила, рассуждают эксперты.

«Сливочные» готовы отпустить Андрея летом 2023 года для того, чтобы украинец получил игровую практику. Но перед этим «королевский клуб» намерен продлить контракт с украинцем, который заканчивается в 2024 году.

Лунин является дублером незаменимого Тибо Куртуа. В этом сезоне Андрей так и не сыграл в официальных матчах за испанский клуб.

В «Реале» понимают, что если бы Куртуа не было, Лунин был бы бесспорным стартовым вратарем Карло Анчелотти.

Ранее Луниным интересовалась «Бавария», но вряд ли украинец сможет заменить Мануэля Нойера уже в следующем сезоне.