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ITF
29 сентября 2022, 20:15 |
320
0

Украинский теннисист разгромно проиграл первому сеяному на турнире в Италии

Александр Овчаренко не смог выйти в полуфинал 25-тысячника

29 сентября 2022, 20:15 |
320
0
Украинский теннисист разгромно проиграл первому сеяному на турнире в Италии
Instagram. Александр Овчаренко

Украинский теннисист Александр Овчаренко (АТР 437) в четвертьфинале грунтового 25-тысячника в в Италии проиграл первому сеяному турнира Эльмару Эюповичу (Германия, ATP 356).

ITF M25 Санта-Маргерита-ди-Пула. Грунт. 1/4 финала

Эльмар Эюпович – Александр Овчаренко – 6:1, 6:1

Александр продолжит выступать на этом турнире в парном разряде. В четвертьфинале турнира он вместе со своим партнером Андреа Пиккьоне (Италия) встретится с итальянцем Томмазо Карневале-Миино и греком Михалисом Сакелларидисом.

Ранее Овчаренко и Андреа выиграли трофей на этих же кортах на прошлой неделе.

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ITF Санта-Маргерита-ди-Пула Александр Овчаренко
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Источник Sport.ua
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