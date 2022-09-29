Украинский теннисист разгромно проиграл первому сеяному на турнире в Италии
Александр Овчаренко не смог выйти в полуфинал 25-тысячника
Украинский теннисист Александр Овчаренко (АТР 437) в четвертьфинале грунтового 25-тысячника в в Италии проиграл первому сеяному турнира Эльмару Эюповичу (Германия, ATP 356).
ITF M25 Санта-Маргерита-ди-Пула. Грунт. 1/4 финала
Эльмар Эюпович – Александр Овчаренко – 6:1, 6:1
Александр продолжит выступать на этом турнире в парном разряде. В четвертьфинале турнира он вместе со своим партнером Андреа Пиккьоне (Италия) встретится с итальянцем Томмазо Карневале-Миино и греком Михалисом Сакелларидисом.
Ранее Овчаренко и Андреа выиграли трофей на этих же кортах на прошлой неделе.
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