Чемпионат мира29 сентября 2022, 19:38 |
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ВИДЕО. Фанат напугал Месси, попросив расписаться на спине во время матча
Стрикера быстро повалили на газон стюарды
29 сентября 2022, 19:38 |
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В среду сборная Аргентины разгромила Ямайку со счетом 3:0 в товарищеском матче на нейтральном поле в Нью-Джерси.
Лионель Месси оформил дубль в концовке встречи, чем порадовал многих аргентинских болельщиков.
После первого взятия ворот к Лионелю подбежал фанат с маркером и попросил расписаться у него на спине. Месси не отказал, но оставить автограф не успел – стрикера повалили на газон стюарды.
los de Seguridad casi lastiman a Messi 😡😡😡 pic.twitter.com/Ovxgs4Rlyu— Argentina Gol (@BocaJrsGolArg) September 28, 2022
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