ВИДЕО. Фанат напугал Месси, попросив расписаться на спине во время матча

В среду сборная Аргентины разгромила Ямайку со счетом 3:0 в товарищеском матче на нейтральном поле в Нью-Джерси.

Лионель Месси оформил дубль в концовке встречи, чем порадовал многих аргентинских болельщиков.

После первого взятия ворот к Лионелю подбежал фанат с маркером и попросил расписаться у него на спине. Месси не отказал, но оставить автограф не успел – стрикера повалили на газон стюарды.