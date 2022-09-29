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  4. ВИДЕО. Фанат напугал Месси, попросив расписаться на спине во время матча
Чемпионат мира
29 сентября 2022, 19:38 |
184
0

ВИДЕО. Фанат напугал Месси, попросив расписаться на спине во время матча

Стрикера быстро повалили на газон стюарды

29 сентября 2022, 19:38 |
184
0
ВИДЕО. Фанат напугал Месси, попросив расписаться на спине во время матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду сборная Аргентины разгромила Ямайку со счетом 3:0 в товарищеском матче на нейтральном поле в Нью-Джерси.

Лионель Месси оформил дубль в концовке встречи, чем порадовал многих аргентинских болельщиков.

После первого взятия ворот к Лионелю подбежал фанат с маркером и попросил расписаться у него на спине. Месси не отказал, но оставить автограф не успел – стрикера повалили на газон стюарды.

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Источник Sport.ua
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