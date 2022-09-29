Англия29 сентября 2022, 18:58 | Обновлено 29 сентября 2022, 19:12
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Антонио КОНТЕ: «Слухи о возвращении в Ювентус – неуважение»
Тренер не собирается покидать «Тоттенхэм»
29 сентября 2022, 18:58 | Обновлено 29 сентября 2022, 19:12
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал слухи о возвращении в «Ювентус»:
«Это неуважительно по отношению к тренеру, который работает в «Ювентусе» (Массимилиано Аллегри, - прим.), и ко мне, тренеру «Тоттенхэма». Мы только начали сезон. Я счастлив и наслаждаюсь временем в «Тоттенхэме». Я не вижу никаких проблем».
Ранее Конте уже работал с «Ювентусом» в 2011 – 2014 годах.
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