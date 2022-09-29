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Англия
29 сентября 2022, 18:58 | Обновлено 29 сентября 2022, 19:12
162
0

Антонио КОНТЕ: «Слухи о возвращении в Ювентус – неуважение»

Тренер не собирается покидать «Тоттенхэм»

29 сентября 2022, 18:58 | Обновлено 29 сентября 2022, 19:12
162
0
Антонио КОНТЕ: «Слухи о возвращении в Ювентус – неуважение»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал слухи о возвращении в «Ювентус»:

«Это неуважительно по отношению к тренеру, который работает в «Ювентусе» (Массимилиано Аллегри, - прим.), и ко мне, тренеру «Тоттенхэма». Мы только начали сезон. Я счастлив и наслаждаюсь временем в «Тоттенхэме». Я не вижу никаких проблем».

Ранее Конте уже работал с «Ювентусом» в 2011 – 2014 годах.

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Антонио Конте Тоттенхэм Ювентус Массимилиано Аллегри
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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