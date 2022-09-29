Антонио КОНТЕ: «Слухи о возвращении в Ювентус – неуважение»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал слухи о возвращении в «Ювентус»:

«Это неуважительно по отношению к тренеру, который работает в «Ювентусе» (Массимилиано Аллегри, - прим.), и ко мне, тренеру «Тоттенхэма». Мы только начали сезон. Я счастлив и наслаждаюсь временем в «Тоттенхэме». Я не вижу никаких проблем».

Ранее Конте уже работал с «Ювентусом» в 2011 – 2014 годах.