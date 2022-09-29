ВИДЕО. Реакция словенского комментатора на гол Шешко в стиле ван Бастена
Беньямину удался очень красивый удар
Во вторник в матче Лиги наций Швеция и Словения сыграли вничью (1:1).
Счет в матче невероятным ударом с лета открыл нападающий «РБ Зальцбург» Беньямин Шешко.
Словенский комментатор был вне себя от радости и сравнил этот удар с легендарным голом Марко ван Бастена на ЧЕ-1988 в ворота Рината Дасаева.
Отметим, что ничья помогла Словении сохранить прописку в дивизионе B. Швеция финишировала на последнем месте в квартете.
Повтор гола со всех ракурсов можно посмотреть на официальном YouTube-канале УЕФА.
Spiš mirno, Marco van Basten?! 🤩😤😱 #Srcebije 🇸🇮 pic.twitter.com/9zJ9nebhBr— Sportklub Slovenija (@Sport_Klub_Slo) September 27, 2022
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