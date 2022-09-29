ВИДЕО. Реакция словенского комментатора на гол Шешко в стиле ван Бастена

Во вторник в матче Лиги наций Швеция и Словения сыграли вничью (1:1).

Счет в матче невероятным ударом с лета открыл нападающий «РБ Зальцбург» Беньямин Шешко.

Словенский комментатор был вне себя от радости и сравнил этот удар с легендарным голом Марко ван Бастена на ЧЕ-1988 в ворота Рината Дасаева.

Отметим, что ничья помогла Словении сохранить прописку в дивизионе B. Швеция финишировала на последнем месте в квартете.

Повтор гола со всех ракурсов можно посмотреть на официальном YouTube-канале УЕФА.