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Лига наций
29 сентября 2022, 18:40 | Обновлено 29 сентября 2022, 18:47
955
0

ВИДЕО. Реакция словенского комментатора на гол Шешко в стиле ван Бастена

Беньямину удался очень красивый удар

29 сентября 2022, 18:40 | Обновлено 29 сентября 2022, 18:47
955
0
ВИДЕО. Реакция словенского комментатора на гол Шешко в стиле ван Бастена
Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Шешко (с мячом)

Во вторник в матче Лиги наций Швеция и Словения сыграли вничью (1:1).

Счет в матче невероятным ударом с лета открыл нападающий «РБ Зальцбург» Беньямин Шешко.

Словенский комментатор был вне себя от радости и сравнил этот удар с легендарным голом Марко ван Бастена на ЧЕ-1988 в ворота Рината Дасаева.

Отметим, что ничья помогла Словении сохранить прописку в дивизионе B. Швеция финишировала на последнем месте в квартете.

Повтор гола со всех ракурсов можно посмотреть на официальном YouTube-канале УЕФА.

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