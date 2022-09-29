Украина. Премьер лига29 сентября 2022, 18:06 | Обновлено 29 сентября 2022, 18:11
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Динамо Киев назвало лучшего игрока сентября в клубе
Голосование выиграл Виталий Буяльский
29 сентября 2022, 18:06 | Обновлено 29 сентября 2022, 18:11
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Лучшим игроком сентября в «Динамо» Киев был признан Виталий Буяльский. В сентябре «Динамо» провело 4 матчах, и которых выиграло лишь один – поединок УПЛ со «Львовом» (11 сентября). Победу в нем команде принес именно гол Буяльского.
В голосовании приняло участие 3,5 тысячи болельщиков. Буяльский набрал 47% голосов, опередив Виктор Цыганкова (28%) и Владислава Дубинчака (12%). Также среди номинантов были Илья Забарный и Сергей Сидорчук.
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