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Украина. Премьер лига
29 сентября 2022, 18:06 | Обновлено 29 сентября 2022, 18:11
318
2

Динамо Киев назвало лучшего игрока сентября в клубе

Голосование выиграл Виталий Буяльский

29 сентября 2022, 18:06 | Обновлено 29 сентября 2022, 18:11
318
2
Динамо Киев назвало лучшего игрока сентября в клубе
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Лучшим игроком сентября в «Динамо» Киев был признан Виталий Буяльский. В сентябре «Динамо» провело 4 матчах, и которых выиграло лишь один – поединок УПЛ со «Львовом» (11 сентября). Победу в нем команде принес именно гол Буяльского.

В голосовании приняло участие 3,5 тысячи болельщиков. Буяльский набрал 47% голосов, опередив Виктор Цыганкова (28%) и Владислава Дубинчака (12%). Также среди номинантов были Илья Забарный и Сергей Сидорчук.

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Динамо Киев Виталий Буяльский Виктор Цыганков Владислав Дубинчак Илья Забарный Сергей Сидорчук
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Источник ФК Динамо Киев
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Фанькин кот
На безрыбье и рак рыба.
На бездарье и Буяльский суперфутболер
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