Крейчикова прокомментировала победу над Костюк

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова рассказала о победе над Мартой Костюк на турнире в Таллинне (7:5, 6:3).

«Это был очень тяжёлый матч. Марта отлично играла с самого начала, и мне пришлось отыгрываться в первом сете. Довольна тем, что у меня это получилось, и рада выйти в четвертьфинал.

В чём сложность игры против Костюк? Она очень молодая, у неё очень хороший теннис и она потрясающе передвигается по корту, успевает практически везде. В матчах против неё довольно сложно пробить навылет. Но сегодня у меня получалось это сделать и в важных моментах я действовала лучше», – сказала Крейчикова.

В 1/4 финала Крейчикова сыграет против Беатрис Хаддад Майи из Бразилии.