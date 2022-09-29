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WTA
29 сентября 2022, 17:45 |
183
0

Крейчикова прокомментировала победу над Костюк

Барбора рассказала, за счет чего удалось победить украинку в Таллинне

29 сентября 2022, 17:45 |
183
0
Крейчикова прокомментировала победу над Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова рассказала о победе над Мартой Костюк на турнире в Таллинне (7:5, 6:3).

«Это был очень тяжёлый матч. Марта отлично играла с самого начала, и мне пришлось отыгрываться в первом сете. Довольна тем, что у меня это получилось, и рада выйти в четвертьфинал.

В чём сложность игры против Костюк? Она очень молодая, у неё очень хороший теннис и она потрясающе передвигается по корту, успевает практически везде. В матчах против неё довольно сложно пробить навылет. Но сегодня у меня получалось это сделать и в важных моментах я действовала лучше», – сказала Крейчикова.

В 1/4 финала Крейчикова сыграет против Беатрис Хаддад Майи из Бразилии.

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Барбора Крейчикова Марта Костюк WTA Таллинн
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Источник Большой теннис Украины
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