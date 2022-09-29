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  4. Олег ДУЛУБ: «Ищем украинцев с опытом выступления в УПЛ»
Украина. Премьер лига
29 сентября 2022, 17:48 |
199
0

Олег ДУЛУБ: «Ищем украинцев с опытом выступления в УПЛ»

Наставник «Львова» - о комплектации состава команды

29 сентября 2022, 17:48 |
199
0
Олег ДУЛУБ: «Ищем украинцев с опытом выступления в УПЛ»
ФК Львов. Олег Дулуб

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал о кадровых проблемах команды:

«Нам нужен опорный хавбек. Также не откажусь от левого защитника, так как перед началом сезона мы продали Владимира Якимца. Нам предлагали украинцев на эту позицию, но финансовые условия, которые они запросили, мы просто не в состоянии потянуть – раз в пять больше того, что мы можем.

Еще можно усилить атакующую линию. У нас хорошие нападающие, но еще нужен подвижный, легкий форвард. Мы еще прошлой зимой хотели взять Ваната, когда его отчислили из «Черноморца», но не успели – Луческу взял его на сбор с «Динамо». Мы хотели Кулакова [из «Шахтера»], тоже не получилось. Это те футболисты, которых мы могли потянуть по деньгам.

Мы ищем украинцев, которые имеют опыт выступлений в УПЛ. Кто более-менее достоин, уже разобраны другими клубами. Мы могли взять в аренду пару человек, пока было открыто трансферное окно, но не договорились по деньгам. А выдернуть кого-то из заграницы сейчас очень сложно, потому что футболисты готовы ехать только на готовый контракт».

В субботу, 1 октября «Львов» в пятом туре УПЛ сыграет с «Днепром-1».

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Источник FanDay
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