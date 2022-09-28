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Украина. Премьер лига
28 сентября 2022, 11:50 | Обновлено 28 сентября 2022, 12:05
242
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Днепр-1

Во Львове состоится матч 5-го тура украинской Премьер-лиги

28 сентября 2022, 11:50 | Обновлено 28 сентября 2022, 12:05
242
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Днепр-1
СК Днепр-1

В воскресенье, 1 октября, состоится матч 5-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Львов» сыграет против «Днепра-1».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Скиф», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

«Львов» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Официальным транслятором поединка, согласно телепулу, является телеканал Setanta Sports. Однако матч также планируется к показу на «Униан».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Днепр-1».

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Источник Sport.ua
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