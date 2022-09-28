Украина. Премьер лига28 сентября 2022, 11:50 | Обновлено 28 сентября 2022, 12:05
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Днепр-1
Во Львове состоится матч 5-го тура украинской Премьер-лиги
28 сентября 2022, 11:50 | Обновлено 28 сентября 2022, 12:05
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В воскресенье, 1 октября, состоится матч 5-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Львов» сыграет против «Днепра-1».
Поединок пройдет во Львове на стадионе «Скиф», стартовый свисток прозвучит в 15:00.
«Львов» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Официальным транслятором поединка, согласно телепулу, является телеканал Setanta Sports. Однако матч также планируется к показу на «Униан».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Днепр-1».
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