В воскресенье, 1 октября, состоится матч 5-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Львов» сыграет против «Днепра-1».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Скиф», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

«Львов» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Официальным транслятором поединка, согласно телепулу, является телеканал Setanta Sports. Однако матч также планируется к показу на «Униан».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Днепр-1».