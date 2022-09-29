ВИДЕО. Президент Ингульца перепел Круга в патриотическом стиле

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк записал новую песню.

На этот раз он перепел трек «Михаил Круг – Пусти меня, мама» в патриотическом стиле. Композиция получила название «Песня о победе».

Ранее умельцы из YouTube-канала Мюсли UA записали несколько треков с участием Поворознюка, который многим известен под сценическим именем MC PAPA.