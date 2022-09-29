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  4. ВИДЕО. Президент Ингульца перепел Круга в патриотическом стиле
Украина. Премьер лига
29 сентября 2022, 17:35 |
520
0

ВИДЕО. Президент Ингульца перепел Круга в патриотическом стиле

Александр Поворознюк ищет новое звучание

29 сентября 2022, 17:35 |
520
0
ВИДЕО. Президент Ингульца перепел Круга в патриотическом стиле
Petrove TV. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк записал новую песню.

На этот раз он перепел трек «Михаил Круг – Пусти меня, мама» в патриотическом стиле. Композиция получила название «Песня о победе».

Ранее умельцы из YouTube-канала Мюсли UA записали несколько треков с участием Поворознюка, который многим известен под сценическим именем MC PAPA.

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Источник ФК Ингулец
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