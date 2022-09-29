Украина. Премьер лига29 сентября 2022, 17:35 |
520
0
ВИДЕО. Президент Ингульца перепел Круга в патриотическом стиле
Александр Поворознюк ищет новое звучание
29 сентября 2022, 17:35 |
520
0
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк записал новую песню.
На этот раз он перепел трек «Михаил Круг – Пусти меня, мама» в патриотическом стиле. Композиция получила название «Песня о победе».
Ранее умельцы из YouTube-канала Мюсли UA записали несколько треков с участием Поворознюка, который многим известен под сценическим именем MC PAPA.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 сентября 2022, 11:28 19
У команды насыщенный график матчей
Футбол | 28 сентября 2022, 17:30 5
Кто может заменить Петракова?
Футбол | 29.09.2022, 13:12
Футбол | 28.09.2022, 23:15
Баскетбол | 29.09.2022, 13:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.09.2022, 10:52 43
Война
28.09.2022, 16:17 10
27.09.2022, 23:38 134
27.09.2022, 17:20
28.09.2022, 13:25 84
27.09.2022, 18:47 3
28.09.2022, 20:23 5