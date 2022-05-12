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  4. ВИДЕО. MC PAPA. Президент Ингульца стал героем еще одного клипа
Украина. Премьер лига
12 мая 2022, 14:20 |
1601
0

ВИДЕО. MC PAPA. Президент Ингульца стал героем еще одного клипа

Речи Александра Поворознюка запали в душу многим украинцам

12 мая 2022, 14:20 |
1601
0
ВИДЕО. MC PAPA. Президент Ингульца стал героем еще одного клипа
Пряма червона. Александр Поворознюк

Умельцы из YouTube-канала Мюсли UA записали еще один трек с участием президента «Ингульца» Александра Поворознюка, он же MC PAPA.

В конце апреля Поворознюк резко отреагировал на приезд народного депутата Украины Юлии Тимошенко в Кировоградскую область во время войны и обратился к главе государства Владимиру Зеленскому.

«Какая Тимошенко, что вы чудите? Оказывается, у нас в стране нечего делать, как встречать Юлию Тимошенко. Но последний штрих это вообще. Звонят мне и говорят, что это же Тимошенко, будто бы случайно заехала в госпиталь, увидела раненого: «Ты же всю жизнь мечтал, вот тебе планшет. Хотел конфету, вот тебе конфета на палочке».

Владимир Александрович, да остановите эту х***ю. Но это полбеды. Мне еще сказали, что после Тимошенко еще и Порошенко намерен приехать. Неужели больше делать н***й? Война в стране, а они начинают пиариться», – сказал тогда Поворознюк.

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видео Александр Поворознюк Владимир Зеленский российско-украинская война
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Источник YouTube
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