Тони Кроос назвал главного фаворита ЧМ-2022
Немецкий хавбек ставит на сборную Бразилии
Полузащитник сборной Германии Тони Кроос рассказал о том, кого считает главным фаворитом ЧМ-2022:
«Бразилия – мой главный фаворит. Там три или четыре игрока «Реала», которых я вижу каждый день. Считаю, они очень хороши. Кроме того, если посмотреть на последние результаты, Бразилия побеждает в каждом матче.
Они очень голодны до побед. У них в составе хорошее сочетание бойцов, которые готовы идти в каждый стык, и тех, кто обладает отличной техникой».
Ранее сообщалось о том, что Кроос может завершить карьеру в конце сезона.
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