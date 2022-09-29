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  4. Тони Кроос назвал главного фаворита ЧМ-2022
Чемпионат мира
29 сентября 2022, 17:15 |
537
0

Тони Кроос назвал главного фаворита ЧМ-2022

Немецкий хавбек ставит на сборную Бразилии

29 сентября 2022, 17:15 |
537
0
Тони Кроос назвал главного фаворита ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос рассказал о том, кого считает главным фаворитом ЧМ-2022:

«Бразилия – мой главный фаворит. Там три или четыре игрока «Реала», которых я вижу каждый день. Считаю, они очень хороши. Кроме того, если посмотреть на последние результаты, Бразилия побеждает в каждом матче.

Они очень голодны до побед. У них в составе хорошее сочетание бойцов, которые готовы идти в каждый стык, и тех, кто обладает отличной техникой».

Ранее сообщалось о том, что Кроос может завершить карьеру в конце сезона.

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Кроос может завершить карьеру по окончании сезона
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Источник Sport Bild
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