Кроос может завершить карьеру по окончании сезона

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос может повесить бутсы на гвоздь уже совсем скоро.

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В «Реале» знают о весьма вероятном уходе 32-летнего игрока по завершении текущего сезона. Немецкий хавбек может не только покинуть клуб, но и вовсе завершить игровую карьеру.

Идея Крооса заключается в том, чтобы уйти на пике и дать дорогу молодым полузащитникам «Реала», претендующим на его позицию.

Таким образом, действующий контракт, истекающий в июне 2023 года, может стать для Крооса последним перед окончанием карьеры профессионального футболиста.