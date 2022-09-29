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Германия
29 сентября 2022, 03:50 |
67
0

Кроос может завершить карьеру по окончании сезона

Немец хочет уйти на пике

29 сентября 2022, 03:50 |
67
0
Кроос может завершить карьеру по окончании сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос может повесить бутсы на гвоздь уже совсем скоро.

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В «Реале» знают о весьма вероятном уходе 32-летнего игрока по завершении текущего сезона. Немецкий хавбек может не только покинуть клуб, но и вовсе завершить игровую карьеру.

Идея Крооса заключается в том, чтобы уйти на пике и дать дорогу молодым полузащитникам «Реала», претендующим на его позицию.

Таким образом, действующий контракт, истекающий в июне 2023 года, может стать для Крооса последним перед окончанием карьеры профессионального футболиста.

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Источник AS
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